Алла Пугачева не прилетит на похороны бывшего свекра Бедроса Киркорова, хотя называла его отцом

18 марта скончался отец Филиппа Киркорова — народный артист РФ Бедрос Киркоров. Ему было 92 года. Причиной смерти стал сердечный приступ после долгой борьбы с болезнью. Прощальная церемония пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы.

При этом журналисты узнали, что 75-летняя Алла Пугачева пропустит гражданскую панихиду и не приедет на похороны бывшего свекра. Об этом сообщила представительница артистки, Елена Чупракова. Пока не известно точно, где находится Примадонна в Израиле или на Кипре. Алла Борисовна постоянно курсирует между двумя странами. Иногда наведываясь и в Латвию.

Стоит отметить, что Бедрос Киркоров долгое время поддерживал теплые отношения с Аллой Пугачевой, несмотря на значительную разницу в возрасте между ней и его сыном. Брак Аллы и Филиппа продлился 11 лет, и хотя их развод оказался болезненным для обоих, особенно для Филиппа, он продолжает относиться к ней с уважением.

Еще при жизни Бедрос Киркоров говорил о том, что называл Примадонну Аллочкой, а она его Борисом или папой, что вполне естественно. При этом Алла Пугачева почему-то решила проигнорировать церемонию прощания с бывшим свекром, которого считала ближайшим родственником.

«Она всегда мне говорила: «Боря» и иногда — «папа». А я ее называл Алла, Аллочка», - делился Бедрос Киркоров.

Однако после эмиграции Пугачевой в 2022 году и ее резких высказываний в адрес поклонников про рабов и холопов, даже отец Филиппа Киркорова перестал оправдывать ее поведение. Сейчас Примадонна живет с мужем шоуменом Максимом Галкиным* в Израиле.

Память Бедроса Киркорова почтили многие отечественные артисты, среды которых оказался и муж певицы Валерии музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он дал понять, что виделся с отцом Филиппа около двух или трех месяцев назад и тот был бодр и весел. Поэтому сам Иосиф был уверен, что народный артист России не жалуется на здоровье и они точно отметят его 100-летний юбилей, однако, возраст все же дал о себе знать. В последние дни Бедрос Киркоров чувствовал себя неважно из-за постоянного кашля и мокроты.

«Последний раз как-то дома у Филиппа. Но я уже не помню, когда. Когда про даты спрашивают, так время быстро бежит, кажется, что вчера видели, а может быть, уже месяца два прошло. Самочувствие у Бедроса Киркорова было согласно паспортным данным, как говорил Иосиф Давыдович Кобзон. Светлая память», — заключил Иосиф Пригожин.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.