Об отношениях Натана и Лерчек на «Звездах в джунглях» — продюсер Бланк: «За это будет расплата»

Участники всевозможных реалити-шоу, которые часто ведут себя на экранах неподобающим образом, склонны обвинять в этом создателей проектов. Мол, режиссеры и редакторы специально монтируют эпизоды так, чтобы выставить героев реалити в определенном свете.

Между тем, продюсер нашумевшего реалити-шоу «Звезды в джунглях» Лика Бланк заявила, что смысл этих проектов и состоит в том, чтобы показывать все, что происходит на съемках на самом деле.

Именно по этой причине роман Натана и Лерчек и отношения Натана и Бьянки на шоу «Звезды в джунглях» стали достоянием общественности.

«Если ты ведешь себя так себе, то всегда будет за это расплата», — отметила Лика Бланк.

При этом Лика напомнила, что после проекта каждый из участников той любовной истории остался при своих интересах.