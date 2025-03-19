Об отношениях Натана и Лерчек на «Звездах в джунглях» — продюсер Бланк: «За это будет расплата»

Участники всевозможных реалити-шоу, которые часто ведут себя на экранах неподобающим образом, склонны обвинять в этом создателей проектов. Мол, режиссеры и редакторы специально монтируют эпизоды так, чтобы выставить героев реалити в определенном свете.
Между тем, продюсер нашумевшего реалити-шоу «Звезды в джунглях» Лика Бланк заявила, что смысл этих проектов и состоит в том, чтобы показывать все, что происходит на съемках на самом деле.
Именно по этой причине роман Натана и Лерчек и отношения Натана и Бьянки на шоу «Звезды в джунглях» стали достоянием общественности.
«Если ты ведешь себя так себе, то всегда будет за это расплата», — отметила Лика Бланк.
При этом Лика напомнила, что после проекта каждый из участников той любовной истории остался при своих интересах.
«Да, случилась любовная линия, да, она вот так развивалась. Закончилось как закончилось… Но как бы все участники этого процесса, в принципе, не сильно счастливы оказались по результату», — заключила Лика Бланк.