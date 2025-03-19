Перед смертью отцу Киркорова сиделка делала ингаляции и вводила кислород

Обнародованы некоторые детали кончины отца поп-короля Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова. Как стало известно, 92-летний Бедрос Киркоров умирал в муках.

Агония длилась несколько часов. У Бедроса Киркорова ночью началась одышка. Ухаживающая за ним сиделка предприняла несколько действий, которые рекомендуется проводить в этом случае.

Женщина сделала Бедросу Киркорову ингаляции и вводила кислород. Но манипуляции не привели к нужным результатам.

Как сообщает MK.RU , 92-летнему Бедросу становилось все хуже.

У него постепенно начали отказывать внутренние органы. Только утром сиделка поняла, что сама не справится с ухудшающимся состоянием Бедроса Киркорова. На дом были вызваны врачи. Однако помочь своему пожилому пациенту они не смогли. Медикам оставалось только констатировать его смерть, которая наступила примерно в 14 часов дня 18 марта.

Напомним, прощание с Бедросом Киркоровым состоится в пятницу, 21 марта. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище столицы.