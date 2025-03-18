Откачали из легких литр жидкости: что в последний год происходило с Бедросом Киркоровым

Как сообщает Telegram-канал Mash , причиной смерти Бедроса Киркорова стали осложнения после долгой борьбы с пневмонией, которая серьезно повлияла на его сердце. В декабре 2024 года он был доставлен в больницу в критическом состоянии с сильной одышкой. Врачи обнаружили двустороннюю пневмонию и провели процедуру удаления жидкости из легких. Есть сведения, что всего откачали около литра. Последние дни отец Филиппа Киркорова чувствовал себя неважно, и причиной тому стала затянувшаяся болезнь, которая дала осложнения.

До госпитализации Бедрос игнорировал медицинские рекомендации: рядом с ним неотлучно находилась сиделка. Но состояние Бедроса Киркорова только стремительно ухудшалось. Особенно тяжело ему пришлось зимой, когда в его доме отключили отопление, и он оказался в холоде.

Еще в августе прошлого года Бедрос пережил серьезное обострение сердечных заболеваний, включая острую сердечную недостаточность и ишемию. Тогда его состояние усугублялось отеком легких и пневмонией. Медицинские обследования также подтвердили наличие неврологических проблем, связанных с когнитивными расстройствами.

Ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца, Бедроса Киркорова, которому было 92 года. Это известие сильно потрясло певца, поскольку именно отец был важной фигурой в его жизни. После утраты родителей Филипп отметил, что больше не чувствует себя ребенком. Певец поделился своими переживаниями через социальные сети, подчеркнув важность ценить каждый момент, проведенный с близкими людьми.