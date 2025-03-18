Причиной смерти Бедроса Киркорова стала острая сердечная недостаточность на фоне пневмонии

Во вторник, 18 марта, Филипп Киркоров сообщил своим поклонникам печальную новость. Умер его отец Бедрос Киркоров. Ему было 92 года. Все это время певец тесно общался с папой, который был уже в преклонном возрасте. Именно поп-король отечественной сцены первым рассказал о случившемся, подметив, что теперь он больше никогда не сможет почувствовать себя ребенком, так как от него ушли его родители. У Филиппа Киркорова есть двое детей: сын Мартин и дочка Алла-Виктория, которую он назвал в честь покойной матери и бывшей жены Аллы Пугачевой — двух самых любимых и дорогих женщин в его судьбе.

«Я больше не ребенок. Сегодня ушел из жизни мой папа, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!» — написал певец.

Как передает Telegram-канал Mash , отец Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров, умер в возрасте 92 лет из-за осложнений после продолжительной пневмонии, которая ослабила его сердце. В декабре 2024 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии с жалобами на сильную одышку. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и удалили из его легких около литра жидкости.

Ранее Бедрос не следовал рекомендациям медиков, предпочитая методы тибетской медицины, предложенные его сиделкой. Использование трав, прогревание, массажи и лечение пиявками лишь усугубляли его состояние. Ситуация значительно ухудшилась, когда в декабре в его доме отключилось отопление, и он замерз в холодной квартире.

В августе предыдущего года Бедрос уже попадал в реанимацию с острой сердечной недостаточностью и ишемией сердца. Его состояние тогда осложняли отек легких, накопление жидкости и пневмония. Обследования также показали наличие заболевания мозга с нарушением когнитивных функций.