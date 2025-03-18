«Арай за бортом?»: Пинчук в чулках и шортах-«панталонах» зажгла с Бородиной в ресторане

Вернувшись с Мальдив, где Ирина Пинчук отдыхала с друзьями в компании Татьяны Мусульбес, эффектная брюнетка поспешила с корабля на бал. Звезда проекта «Дом-2» не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения Ксении Бородиной. Невеста блогера Николая Сердюкова отметила свое 42-летие дважды: сначала в Куршевеле, а потом в Москве, пригласив подруг посидеть в банкетном зале.
Ирина Пинчук, которая объявила о разводе с Араем Чобаняном, уличив его на измене с помощью хакеров, которые взломали личные переписки экс-участника телестройки с девушками, похоже, пришла в себя. Кстати, общение Чобаняна с представительницами прекрасного пола носило интимный характер. Узнав о похождениях мужа Ирина Пинчук выгнала его из квартиры и заявила, что не собирается прощать изменника.
Ирина Пинчук в колготках в сеточку и шортах-«панталонах» с Ксенией Бородиной в ресторане. Фото: соцсети
Пользователи Сети уверены, что Ирина Пинчук уже отошла от стресса после измен Арая Чобаняна, раз веселится на праздниках друзей. В ресторан на вечеринку Ксении Бородиной она пришла в черном жакете, ультракоротких шортиках, которые смотрелись на ней как трусы и капроновых колготках в сеточку, щегольнув своими стройными ножками и точеной фигурой.
«Арай за бортом?» - пишет Инна Глинникова.
«Уже пришла в себя? Вышла на поиски мужика? Быстро однако!», - подметила Дарья Лучина.
«В поисках нового дурочка?» - поинтересовалась Агата Нилова.
«Хороша! Кокетливая, знойная, страстная», - заметила Лилия Жукова.
«Вау! Шикарная», - добавила Мария Князева.