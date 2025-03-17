Адвокат Бродская заявила, что Петросян отказался общаться с дочкой, которую выселяет из квартиры

Известный юморист Евгений Петросян пытается выселить из однокомнатной квартиры в Москве свою старшую дочь Викторину Петросянц. Петросян хочет выписать дочь из одношки площадью 34 квадратных метра и стоимостью 20 миллионов рублей. По некоторым данным, Евгений Петросян уже успел поменять замки в квартире.

Викторина Петросянц с таким положением дел несогласна. В этой квартире она часто останавливается, когда приезжает в Москву по делам из Нью-Йорка, где живет с 90-х годов прошлого века. Другой недвижимости в столицы, где она смогла бы прописаться после выселения, у Викторины нет.

В России же она бывает часто, Викторина искусствовед, сотрудничает с телеканалом «Культура», снимая для него циклы программ.

Договориться между собой мирно Евгений Петросян и Викторина не могут. У отца и дочери напряженные отношения.

«В прошлый раз Евгений Ваганович приходил на беседу, которая у нас не состоялась. Как я поняла, он не хочет с ней общаться», — рассказала Мария Бродская в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По некоторым данным, причиной конфликта Евгения Петросяна и его дочери стала молодая жена юмориста Татьяна Брухунова. Викторина не поддержала увлечение пожилого отца молодой прелестницей и поддержала свою мачеху, Елену Степаненко. Петросян, судя по всему, дочери это не простил и решил лишить ее квартиры в Москве.