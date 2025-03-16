Барановская в платье-«баклажан», Галич с животом, Бузова с блестками на груди, Чеботина в мини: наряды звезд на юбилее Рудковской

Яна Рудковская отпраздновала свое 50-летие в банкетном зале, перенеся торжество с января на март. Среди гостей были именитые звезды: певица Севиль, Мот, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Влад Лисовец, Ида Галич и многие другие. Внимание поклонников музыкального продюсера привлекли наряды, в которых щеголяли светские дамы. Все подробности в модной подборке сайта Teleprogramma.org.
Юлия Барановская в платье-«баклажан»
Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале с Алекснадром Гордоном Юлия Барановская не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения Яны Рудковской. Телеведущая отдала предпочтение платью-пиджаку с фантазийными пышными рукавами-буфами, наряд длины мини эффектно подчеркивал стройные ножки бывшей жены футболиста Андрея Аршавина.
«В гостях у нашей феи Яночки в ее сказочном лесу! Янчик, это был очень красивый праздник, твой день рождения», - отметила Юлия Барановская.
Юлия Барановская в платье под «баклажан» и в туфельках на шпильке. Фото: соцсети
Севиль в дерзком мини
32-летняя Севиль щегольнула на сцене, исполнив свои хиты в качестве подарка для именинницы. Поп-дива выбрала для праздника эффектное мини-платье, продемонстрировав тонкую осиную талию и красивую линию декольте. Образ певицы в стиле 50-х годов прошлого столетия только добавлял ее внешности шарма и очарования. Севиль затмевала многих светских дам на празднике.
Севиль пела на юбилее у Яны Рудковской. Фото: соцсети
Беременная Ида Галич
Популярная блогерша отдала предпочтение наряду, который скрывал ее раздавшуюся фигуру. В ресторан Ида Галич пришла в пальто, под которым скрывалось изящное платье в пол. Ольга Бузова, которая отжигала на танцполе с Владом Лисовцом, обратила внимание на аккуратный животик Иды, погладив его под смех беременной блогерши. Галич разрешила Бузовой потрогать свой живот, видимо, чтобы и Ольга переняла эстафету на беременность.
Ида Галич с модной прической. Фото: соцсети
Даже будучи беременной, Ида Галич выглядела свежо, молодо и утонченно рядом со звездными гостями Яны Рудковской. Она покрасовалась с длинными волосами и модной челкой, эксперимент со внешностью пошел ей только на пользу, придав ее стилю гармоничности и элегантности. Кстати, Ида ждет появления девочки. Говорят, что дочки забирают мамину красоту, но Галич выглядит просто восхитительно.
Ольга Бузова крутилась вокруг беременной Иды Галич. Фото: соцсети
Ольга Бузова с пайетками
Еще одна любительница ретро Ольга Бузова. Телеведущая отдала предпочтение платью по фигуре со стразами на груди, сделав акцент на декольте. Изящное маленькое платье Бузовой идеально сидело на ее стройной и подтянутой фигуре. Особое внимание она уделила прическе, попросив стилистов сделать ей легкие волны, которые пользовались популярностью у див в 50-е годы прошлого столетия. Стиль теледивы чем-то напоминал образ певицы Севиль.
Ольга Бузова в мини-платье со стразами. Фото: соцсети
Грациозная Люся Чеботина
Люся Чеботина предстала в образе королевы джунглей. Она отдала предпочтение комплекту из мини-юбки и топу с бретелькой на одно плечо. Наряд поп-дивы казался дерзким и провокационным. В таком виде Люся Чеботина могла бы очаровать даже Тарзана.
Люся Чеботина в мини-юбке с пайетками. Фото: соцсети
Яна Рудковская в образе Золушки
Сама именинница оделась словно сказочная принцесса. Яна Рудковская покрасовалась в голубом платье со стразами в виде льдинок. Наряд с бюстье и пышной бальной юбкой добавили музыкальному продюсеру очарования. Выглядит Рудковская молодо и свежо, хотя сама отметила 50-летие.
Яна Рудковская в пышном платье со стразами. Фото: соцсети
Праздник шел почти всю ночь, гостей Яна Рудковская угощала элитными закусками и деликатесами, в финале праздника официанты вынесли многоярусный торт, который понравился всем гостям без исключения.