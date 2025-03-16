Барановская в платье-«баклажан», Галич с животом, Бузова с блестками на груди, Чеботина в мини: наряды звезд на юбилее Рудковской

Яна Рудковская отпраздновала свое 50-летие в банкетном зале, перенеся торжество с января на март. Среди гостей были именитые звезды: певица Севиль, Мот, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Влад Лисовец, Ида Галич и многие другие. Внимание поклонников музыкального продюсера привлекли наряды, в которых щеголяли светские дамы. Все подробности в модной подборке сайта Teleprogramma.org.

Юлия Барановская в платье-«баклажан»

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале с Алекснадром Гордоном Юлия Барановская не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения Яны Рудковской. Телеведущая отдала предпочтение платью-пиджаку с фантазийными пышными рукавами-буфами, наряд длины мини эффектно подчеркивал стройные ножки бывшей жены футболиста Андрея Аршавина.