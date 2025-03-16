Бородина отметила 42-летие в ресторане с Варвиной, Орловой и Бушиной после отдыха в Куршевеле

Ксения Бородина с шиком отметила свой день рождения в кругу подружек из проекта «Дом-2», ведущей которого она была на протяжении нескольких лет. Невеста блогера Николая Сердюкова тесно общается со многими «выпускницами» реалити-шоу.

Так, к примеру, она устроила импровизированный девичник, пригласив на свой день рождения Елену Бушину, Ольгу Орлову и Наталью Варвину. Она дала понять, что далеко не все смогли полететь вместе с ней в Куршевель. Свое 42-летие Ксения Бородина провела на горнолыжном курорте во французских Альпах. Вернувшись в Москву она собрала подруг в одном из ресторанов, устроив мини-вечеринку. Поклонники не заметили на фото Николая Сердюкова, пошутив, что того не взяли в ресторан, потому что он наказ.