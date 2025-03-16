Бородина отметила 42-летие в ресторане с Варвиной, Орловой и Бушиной после отдыха в Куршевеле

Ксения Бородина с шиком отметила свой день рождения в кругу подружек из проекта «Дом-2», ведущей которого она была на протяжении нескольких лет. Невеста блогера Николая Сердюкова тесно общается со многими «выпускницами» реалити-шоу.
Так, к примеру, она устроила импровизированный девичник, пригласив на свой день рождения Елену Бушину, Ольгу Орлову и Наталью Варвину. Она дала понять, что далеко не все смогли полететь вместе с ней в Куршевель. Свое 42-летие Ксения Бородина провела на горнолыжном курорте во французских Альпах. Вернувшись в Москву она собрала подруг в одном из ресторанов, устроив мини-вечеринку. Поклонники не заметили на фото Николая Сердюкова, пошутив, что того не взяли в ресторан, потому что он наказ.
Ксения Бородина с Ольгой Орловой, Еленой Бушиной и Натальей Варвиной в ресторане. Фото: соцсети
Своих гостей в ресторане Ксения Бородина угощала деликатесами и вином. Она заказала в качестве закусок мидии, устрицы и креветки. Похоже, что телеведущая не стала экономить на празднике, хорошо потратившись в ресторане.
«А вчера было вкусно и весело. Наконец-то мне удалось собрать моих любимых девочек, кто не смог полететь со мной на день рождения», - отметила Ксения Бородина.
Ксения Бородина угощала подруг мидиями, устрицами и креветками. Фото: соцсети
Кстати, не так давно Елена Бушина веселилась на юбилее Ирины Пинчук. А потом звезда «Дома-2» объявила о своем разводе с Араем Чобаняном. Хотя гости на мероприятии даже не заметили, что у супругов что-то не так в отношениях. Ирина узнала об интимных переписках мужа с другими девушками и потребовала, чтобы он съехал из ее квартиры.