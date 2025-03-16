Севиль и Мот на сцене, Бузова зарядилась на беременность у Галич, дискотека и торт: Рудковская собрала звезд в ресторане

Музыкальный продюсер Яна Рудковская с шиком отпраздновала свой день рождения, пригласив на вечеринку именитых гостей, среди которых были замечены: певец Мот, Ольга Бузова, Ида Галич, Севиль и многие другие.
Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сверкала среди приглашенных светских дам в роскошном бальном платье Золушки, отдав предпочтение элегантному наряду с бюстье и пышной юбкой-колокол. Яна кружилась в танце, демонстрируя свое платье, которое переливалось под лампами. Наряд именинницы был усыпан пайетками и стразами, словно крошечными льдинками.
Яна Рудковская в голубом платье с пайетками в ресторане. Фото: соцсети
Банкетный зал, в котором жена Евгения Плющенко отметила свой юбилей — в январе ей исполнилось 50 лет, был украшен цветами, фигурками в виде серебристых переливающихся кроликов, а также богатыми хрустальными люстрами. Все выглядело максимально помпезно, элегантно и фешенебельно. Яна Рудковская распорядилась накрыть столы так, чтобы гости могли общаться между собой. Среди приглашенных был весь столичный бомонд.
Яна Рудковская отплясывала на сцене с Мотом. Фото: соцсети
Гостей на празднике развлекали популярные исполнители, которые пришли поздравить Яну Рудковскую. Именинница не смогла усидеть на месте и поднялась на сцену, когда запел Мот.
Ольга Бузова отжигала под пение Севиль. Фото: соцсети
Ольга Бузова танцевала на дискотеке вместе с беременной Идой Галич. Пение Севиль не оставило их равнодушными. Блогерша только улыбалась, пока Бузова оглаживала ее животик. Галич ждет дочку и не скрывает объемной фигуры. Ида заметно прибавила в весе.
Ольга Бузова с Идой Галич веселились под хиты Севиль. Фото: соцсети
Похоже, что Ольга Бузова решила зарядиться на беременность, прижавшись к животику Иды Галич. Телеведущая давно мечтает о детях. Но ее пока так и не позвали замуж.
Яна Рудковская заказала многоярусный торт. Фото: соцсети
Гостей на своем празднике Яна Рудковская угощала деликатесами, вкусными закусками и горячими блюдами. Главным подарком стал многоярусный торт, который именинница оставила на финал праздника. Музыкальный продюсер покрасовалась, стоя рядом с великолепным десертом, кусочек которого достался каждому из звездных приятелей Яны Рудковской.