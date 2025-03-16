Севиль и Мот на сцене, Бузова зарядилась на беременность у Галич, дискотека и торт: Рудковская собрала звезд в ресторане

Музыкальный продюсер Яна Рудковская с шиком отпраздновала свой день рождения, пригласив на вечеринку именитых гостей, среди которых были замечены: певец Мот, Ольга Бузова, Ида Галич, Севиль и многие другие.

Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сверкала среди приглашенных светских дам в роскошном бальном платье Золушки, отдав предпочтение элегантному наряду с бюстье и пышной юбкой-колокол. Яна кружилась в танце, демонстрируя свое платье, которое переливалось под лампами. Наряд именинницы был усыпан пайетками и стразами, словно крошечными льдинками.