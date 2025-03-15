Алекса из-за травли удалила пост о разводе с мужем Вячеславом Дайчевым

Утром 15 марта стало известно, что Алекса и Вячеслав Дайчев решили расстаться. Певица сделала заявление в своем блоге, где выразила благодарность мужу за совместную жизнь и их общую дочь Адриану, однако отметила, что теперь они будут идти разными дорогами. Она также подчеркнула, что больше никаких комментариев давать не планирует.

Публикация вызвала широкий резонанс среди подписчиков. Многие выражали поддержку и сочувствие, хотя некоторые пользователи не упустили возможности напомнить ей о прошлом. Ведь на момент знакомства с Алексой у Вячеслава Дайчева была беременная невеста. Но он ушел к певице.

Однако вскоре ситуация изменилась. Пост о разводе неожиданно исчез с аккаунта Алексы. Вместо него появилось новое сообщение, которое гласило: «То самое чувство внутри, когда ощущаешь приближение чего-то нового и абсолютно волшебного…».

Такое развитие событий вызвало еще большее любопытство и обсуждения среди поклонников. Многие считают, что Алекса удалила свой пост о разводе из-за того, что ее загнобили хейтеры. Фанаты писали, что Дайчев никогда не подходил певице, а их история о любви сплошное притворство.