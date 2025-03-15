«Не отец, а дно!»: в Сети обругали Гобозова после доноса на Устиненко — домой пришла «опека»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов выдвинул серьезные обвинения против своей бывшей жены Алианы Устиненко, утверждая, что она жестоко обращается с детьми. В связи с этими Гобозов обратился в органы опеки.
Позднее Александр Гобозов сделал еще одно заявление, обвинив Алиану в употреблении запрещенных веществ. Эти домыслы вызвали возмущение у Алианы, которая назвала их низкими и недостойными. После этого инцидента представители органов опеки навестили Алиану и ее сына Роберта для проведения проверки.
Алиана поделилась подробностями в своем Telegram-канале, сообщив, что все обвинения оказались ложными. Уполномоченные удостоверились, что Роберт ведет собственные переписки и не испытывает давления со стороны. Они также ознакомились с историей Александра Гобозова, включая его уклонение от уплаты алиментов. Алиана подчеркнула, что сама обеспечивает все потребности сына, в то время как Гобозов игнорирует свои обязанности, заявляя, что не получал официальных запросов.
Алиана Устиненко с сыном Робертом. Фото: соцсети героя публикации
Алиана рассказала, что сотрудники опеки изучили материалы, касающиеся отношений между ней и Александром, включая его судимость и исполнительные листы о задолженности по алиментам. Они также ознакомились с публичными оскорблениями и унижениями, которыми Гобозов подвергал Алиану и ее нынешнего партнера. В результате проверки органы опеки подтвердили, что дети находятся в хорошем состоянии и закреплены за поликлиникой, а все жалобы оказались необоснованными.
Несмотря на трудности, Алиана остается сильной и уверенной в себе. Она поддерживает позитивный настрой и планирует обратиться в суд с иском против тех, кто распространял клевету. Алиана продолжает уделять внимание не только своему сыну, но и двум младшим дочерям от гражданского брака с музыкантом Маркусом Меченковым.
А пользователи Сети были удивлены недостойным поступком Александра Гобозова, который не оказывает финансовую поддержку Алиане Устиненко.
«Не отец, а дно. Бывший уголовник, который не хочет платить алименты», - пишет Олеся.
«Гобозову позор», - вторит Ирина.
«Сын уже большой, а цирк продолжается», - считает Инна Петрова.
«Сам не растил, зато доносы теперь строчит», - подметила Лилия Тобольцева.
«Стыдно должно быть, так наговаривать», - добавила Джульетта Илюкова.