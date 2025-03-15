«Не отец, а дно!»: в Сети обругали Гобозова после доноса на Устиненко — домой пришла «опека»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов выдвинул серьезные обвинения против своей бывшей жены Алианы Устиненко, утверждая, что она жестоко обращается с детьми. В связи с этими Гобозов обратился в органы опеки.

Позднее Александр Гобозов сделал еще одно заявление, обвинив Алиану в употреблении запрещенных веществ. Эти домыслы вызвали возмущение у Алианы, которая назвала их низкими и недостойными. После этого инцидента представители органов опеки навестили Алиану и ее сына Роберта для проведения проверки.

Алиана поделилась подробностями в своем Telegram-канале, сообщив, что все обвинения оказались ложными. Уполномоченные удостоверились, что Роберт ведет собственные переписки и не испытывает давления со стороны. Они также ознакомились с историей Александра Гобозова, включая его уклонение от уплаты алиментов. Алиана подчеркнула, что сама обеспечивает все потребности сына, в то время как Гобозов игнорирует свои обязанности, заявляя, что не получал официальных запросов.