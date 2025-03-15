Мерьем Узерли предстала на вечеринке с 11-летней дочкой Ларой, отец которой бросил ее беременной

Мерьем Узерли в своем микроблоге поделилась редкими кадрами, устроив домашнюю вечеринку по случаю дня рождения дочки Лары, отец которой бросил актрису, когда та была еще беременной. Звезда сериала «Великолепный век» не скрывает, что ее бывший возлюбленный никак не участвует в воспитании Лары и не помогает ей финансово, но это не помешало Мерьем достойно вырастить ребенка. Лара очень привязана к своей маме. Ходили слухи, что ради беременности Узерли даже покинула проект, отказавшись от съемок в «Великолепном веке».
Мерьем Узерли с дочкой Ларой. Фото: соцсети
В свои 11 лет дочка Мерьем Узерли смотрится взрослой. Актриса удивляется, как быстро пролетело время, только недавно она ждала появление дочери, а сегодня Лара учится в школе и стала самостоятельной.
«Боже мой... 11 лет! Словами не передать, как сильно я тебя люблю! Ты помогаешь мне расти и я делаю все возможное, чтобы помочь тебе! Ты невероятная душа, и я так горжусь тем, что я твоя мама! Я так горжусь тобой. Ты идеальна, ты такая, какая есть. Моя большая любовь, пусть все твои желания сбудутся», - поделилась Мерьем Узерли.
Младшая дочка Мерьем Узерли Лили. Фото: соцсети
Примечательно, что Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем султан в популярном сериале «Великолепный век», призналась, что неоднократно жалела о своем участии в проекте. Тяжелый график съемок, длительные смены по 10–16 часов и полное отсутствие личной жизни привели к эмоциональному выгоранию актрисы.
Находясь в состоянии сильного стресса и одиночества, Узерли искала поддержку и попала в отношения с мужчиной, которого многие считали ловеласом и аферистом. Однако роман завершился, когда актриса узнала о своей беременности (Мерьем ждала появления первенца). Спутник заявил, что ребенок ему не нужен, что стало для Мерьем серьезным ударом. Актриса переживала тяжелые времена. Чтобы спасти себя и своего будущего ребенка, она приняла решение покинуть Турцию и уехать в Германию, отключившись от внешнего мира.
Мерьем Узерли с отцом Хюссейном, мамой Урсулой и сестрой. Фото: соцсети
После переезда в Германию у Мерьем родилась дочь Лара. Однако отец девочки так и не проявил интереса к ребенку. Спустя некоторое время выяснилось, что мужчину обвиняют в мошенничестве, и он объявлен в розыск. Для Узерли эти новости уже не имели значения, так как ее жизнь изменилась, и теперь она занималась новыми заботами. Впоследствии актриса имела кратковременные романтические связи с различными мужчинами, включая турецких актеров и владельца яхтенного бизнеса. Однако все эти отношения быстро завершались, и друзья Мерьем отмечали, что, подобно своей героине Хюррем, актриса мечтала о браке, но никто из ее партнеров не был готов к столь серьезному шагу.