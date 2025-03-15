Мерьем Узерли предстала на вечеринке с 11-летней дочкой Ларой, отец которой бросил ее беременной

Примечательно, что Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем султан в популярном сериале «Великолепный век», призналась, что неоднократно жалела о своем участии в проекте. Тяжелый график съемок, длительные смены по 10–16 часов и полное отсутствие личной жизни привели к эмоциональному выгоранию актрисы.

Находясь в состоянии сильного стресса и одиночества, Узерли искала поддержку и попала в отношения с мужчиной, которого многие считали ловеласом и аферистом. Однако роман завершился, когда актриса узнала о своей беременности (Мерьем ждала появления первенца). Спутник заявил, что ребенок ему не нужен, что стало для Мерьем серьезным ударом. Актриса переживала тяжелые времена. Чтобы спасти себя и своего будущего ребенка, она приняла решение покинуть Турцию и уехать в Германию, отключившись от внешнего мира.