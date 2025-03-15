Потомок Пушкина герцог Вестминстерский впервые станет отцом

34-летний Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский, и его 32-летняя супруга Оливия, поженившиеся в прошлом году, объявили, что ожидают своего первого ребенка. Пара сообщила эту радостную новость официально, выразив свое волнение и радость по поводу предстоящего прибавления в семье. Ожидается, что ребенок появится на свет летом.

Дружба с принцем Уильямом

Свадьбу Хью и Оливии, состоявшуюся прошлым летом, можно назвать одним из наиболее ярких событий в мире британской аристократии. Торжественное мероприятие собрало около 400 гостей, среди которых присутствовали принц Уильям и принцесса Евгения. Интересно отметить, что крестным отцом герцога Вестминстерского является король Карл III, а сам Хью, в свою очередь, является крестным отцом принца Джорджа, сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл.

Стоит подчеркнуть, что герцог Вестминстерский считается самым богатым человеком Великобритании моложе 40 лет, а его семья, Гросвеноры, представляет собой один из старейших аристократических родов страны. Оливия Хенсон, окончившая колледж Мальборо вместе с Кейт Миддлтон и принцессой Евгенией, ныне работает в лондонской компании Belazu, занимающейся производством продуктов питания.

Пара познакомилась в 2021 году благодаря общим знакомым и в апреле 2023 года объявила о своей помолвке.