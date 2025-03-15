Потомок Пушкина герцог Вестминстерский впервые станет отцом

34-летний Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский, и его 32-летняя супруга Оливия, поженившиеся в прошлом году, объявили, что ожидают своего первого ребенка. Пара сообщила эту радостную новость официально, выразив свое волнение и радость по поводу предстоящего прибавления в семье. Ожидается, что ребенок появится на свет летом.
Дружба с принцем Уильямом
Свадьбу Хью и Оливии, состоявшуюся прошлым летом, можно назвать одним из наиболее ярких событий в мире британской аристократии. Торжественное мероприятие собрало около 400 гостей, среди которых присутствовали принц Уильям и принцесса Евгения. Интересно отметить, что крестным отцом герцога Вестминстерского является король Карл III, а сам Хью, в свою очередь, является крестным отцом принца Джорджа, сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл.
Стоит подчеркнуть, что герцог Вестминстерский считается самым богатым человеком Великобритании моложе 40 лет, а его семья, Гросвеноры, представляет собой один из старейших аристократических родов страны. Оливия Хенсон, окончившая колледж Мальборо вместе с Кейт Миддлтон и принцессой Евгенией, ныне работает в лондонской компании Belazu, занимающейся производством продуктов питания.
Пара познакомилась в 2021 году благодаря общим знакомым и в апреле 2023 года объявила о своей помолвке.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали Хью Гросвенора крестным отцом их сына принца Джорджа. Фото: Global Look Press
Состояние в 10 млрд фунтов стерлингов
До вступления в брак герцог Хью Гросвенор, носивший титул самого завидного холостяка Великобритании, владел состоянием, оцениваемым в 10 миллиардов фунтов стерлингов. Он является единственным наследником своего отца, 6-го герцога Вестминстерского, Джеральда Гросвенора, скончавшегося в 2016 году, и его матери, герцогини Вестминстерской Натальи.
Интересный факт заключается в том, что предками аристократического рода Гросвеноров являются представители русской императорской династии Романовых и великий русский поэт Александр Пушкин.
Владения семейства Гросвеноров
Помимо знаменитого Итон-Холла, семейство Гросвеноров владеет целым рядом впечатляющих сельских поместий. Одно из них — это стрелковое поместье в живописном графстве Ланкашир, которое предлагает гостям возможность насладиться охотой на местных животных. Еще одно владение находится в Шотландии — обширное лесное поместье на северо-западе страны, где можно найти укромные уголки природы и испытать настоящее приключение.
Особенное внимание заслуживает охотничье поместье в Испании. Здесь каждый гость получает уникальную возможность попробовать себя в охоте на кабанов или куропаток. Попасть на одну из таких охот — настоящая привилегия в светских кругах, и приглашение на подобное мероприятие считается крайне престижным. Сам герцог Хью Гросвенор известен как опытный стрелок, представлявший Великобританию в соревнованиях по стрельбе по тарелочкам. Стрельба занимает значительное место в его жизни, и он посвящает много времени тренировкам и международным турнирам.