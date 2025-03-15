Курбан Омаров привез жену Валерию в Милан: «Ты слепая была? Как мне досталась?»

Курбан Омаров и его молодая супруга Валерия недавно наслаждались отпуском в Милане, Италия. Во время путешествия Валерия поделилась милым видеороликом в социальных сетях, где она стоит в клетчатом пальто и лакомится мороженым, в то время как ее муж пытается ее развеселить. Омаров пошутил над тем, как ему повезло встретить такую красивую женщину, спросив: «Как такая красивая прибилась ко мне? Ты слепая была, что ли? Ничего не видела? Как так получилось, что мне досталась?». Валерия в ответ нежно призналась мужу в любви.
Валерия также прокомментировала ролик, отметив, что обожает чувство юмора своего мужа и счастлива, что несмотря на годы, их любовь и уважение друг к другу остаются такими же крепкими. Пара также недавно отметила важное событие в своей жизни — рождение сына 1 февраля 2025 года. Этот малыш стал первым ребенком для Валерии и третьим для Курбана Омарова, известного своим предыдущим браком с Ксенией Бородиной.
Курбан Омаров увез жену Валерию в Милан. Фото: соцсети героя публикации
Ранее Валерия, молодая жена Курбана Омарова, порадовала своих подписчиков в социальных сетях радостной новостью — пара приобрела коттедж в Подмосковье. Эксперты оценили стоимость недвижимости в 200 миллионов рублей. Вместе с приобретением дома на плечи Валерии легли заботы, связанные с ремонтом и обустройством нового жилища.
Изначально супруги планировали провести легкий косметический ремонт, но вскоре поняли, что объемы работ значительно превысили первоначальные ожидания. Например, вместо простого обновления интерьера они столкнулись с необходимостью заливки бетонной лестницы.
Валерия также поделилась трудностями выбора комнаты для их новорожденного сына. Девушка мечтала обустроить детскую в эркерной комнате, но столкнулась с проблемой размещения мебели в нестандартном пространстве. Несмотря на красоту помещения, расстановка предметов интерьера оказалась непростой задачей, вызывающей у нее раздражение.
Эти откровения Валерии показывают, насколько сложным и многогранным является процесс обустройства нового дома, даже если речь идет о дорогостоящей недвижимости.