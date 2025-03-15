Курбан Омаров привез жену Валерию в Милан: «Ты слепая была? Как мне досталась?»

Курбан Омаров и его молодая супруга Валерия недавно наслаждались отпуском в Милане, Италия. Во время путешествия Валерия поделилась милым видеороликом в социальных сетях, где она стоит в клетчатом пальто и лакомится мороженым, в то время как ее муж пытается ее развеселить. Омаров пошутил над тем, как ему повезло встретить такую красивую женщину, спросив: «Как такая красивая прибилась ко мне? Ты слепая была, что ли? Ничего не видела? Как так получилось, что мне досталась?». Валерия в ответ нежно призналась мужу в любви.

Валерия также прокомментировала ролик, отметив, что обожает чувство юмора своего мужа и счастлива, что несмотря на годы, их любовь и уважение друг к другу остаются такими же крепкими. Пара также недавно отметила важное событие в своей жизни — рождение сына 1 февраля 2025 года. Этот малыш стал первым ребенком для Валерии и третьим для Курбана Омарова, известного своим предыдущим браком с Ксенией Бородиной.