Фанатки подрались на концерте Валерия Меладзе в Эстонии

Успокоить разъяренных женщин на концерте Валерия Меладзе удалось мужчине в красной рубашке, который подошел к дамам, чтобы хоть как-то привести их к порядку. А сам певец продолжал петь, как будто ничего и не происходило. И это при том, что поклонницы успели оттаскать друг друга за волосы.

Пользователи социальных сетей выразили свое недовольство организацией концерта Валерия Меладзе в Таллине, подчеркнув отсутствие специально выделенной фан-зоны. Именно это обстоятельство, по их мнению, способствовало возникновению конфликтов среди зрителей в партере.

Кроме того, в новостях появились сведения о том, что во время недавней поездки в Москву Валерий Меладзе столкнулся с проблемами на дороге. Согласно сообщениям Telegram-канала SHOT, артисту выписали несколько штрафов за превышение скорости, общая сумма которых составила примерно семь тысяч рублей. Другие источники, такие как Telegram-канал Mash, утверждают, что визит Валерия Меладзе в столицу России носил деловой характер. Сообщается, что он прибыл в страну, чтобы решить вопросы, связанные с его бизнес-проектами. Артиста видели в московском аэропорту Шереметьево в начале марта. Стоит отметить, что с 2022 года Меладзе и его семья живут за рубежом.