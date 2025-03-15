Волочкова заявила о ненависти мачехи к ее дочери Ариадне
Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: Global Look Press
Балерина считает, что Елена Николаева завидует ее дочери Ариадне.
Анастасия Волочкова выразила свое недоумение по поводу слухов вокруг предстоящей свадьбы своей дочери Ариадны. Волочкова отметила, что журналисты активно интересуются этим событием, но некоторые комментарии вызывают у нее удивление. В частности, она обратила внимание на высказывания жены ее бывшего мужа, которые, по мнению Анастасии, не соответствуют действительности. Волочкова подчеркнула, что информация о том, что свадьба якобы не состоится в Санкт-Петербурге, неверна.
Танцовщица подтвердила, что церемония бракосочетания действительно запланирована на 26 апреля в особняке Мясникова, в тронном зале, в Санкт-Петербурге. Она также добавила, что лично занимается организацией мероприятия и прилагает максимум усилий, чтобы оно прошло на высшем уровне и оставило незабываемые впечатления у ее дочери.
Елена Николаева сумела расположить к себе падчерицу Ариадну. Фото: Борис Кудрявов / КП
Анастасия Волочкова вступила в полемику с женой своего бывшего мужа, предложив ей сосредоточиться на воспитании собственных детей. Волочкова высказала предположение, что причиной комментариев могла стать зависть не только к ней самой, но и к ее дочери Ариадне. Балерина предположила, что у этой женщины возможно «весеннее обострение» или склонность к фантазированию, и посоветовала ей направить свои силы на заботу о своих двух сыновьях, рожденных от Игоря Вдовина.
Также Волочкова допустила мысль, что жена ее бывшего мужа мечтает оказаться на месте Ариадны, представляя себя в роли невесты на роскошной свадьбе. Таким образом, балерина подчеркнула, что не намерена препятствовать фантазии другой женщины, но предпочитает сосредотачиваться на подготовке важного события в жизни своей дочери.
«Ариша с детских лет была ненавистна в той семье. Моя дочь шесть лет не видела своего отца, а потом, когда начала жить с ним, этой тети еще даже не было», - приводит Voice слова Анастасии Волочковой.