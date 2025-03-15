Волочкова заявила о ненависти мачехи к ее дочери Ариадне

Анастасия Волочкова выразила свое недоумение по поводу слухов вокруг предстоящей свадьбы своей дочери Ариадны. Волочкова отметила, что журналисты активно интересуются этим событием, но некоторые комментарии вызывают у нее удивление. В частности, она обратила внимание на высказывания жены ее бывшего мужа, которые, по мнению Анастасии, не соответствуют действительности. Волочкова подчеркнула, что информация о том, что свадьба якобы не состоится в Санкт-Петербурге, неверна.

Танцовщица подтвердила, что церемония бракосочетания действительно запланирована на 26 апреля в особняке Мясникова, в тронном зале, в Санкт-Петербурге. Она также добавила, что лично занимается организацией мероприятия и прилагает максимум усилий, чтобы оно прошло на высшем уровне и оставило незабываемые впечатления у ее дочери.