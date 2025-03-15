Волочкова — о жене Вдовина: «Я жива. Мачеха — это когда мама умирает»

Анастасия Волочкова высказала свое недовольство тем, что нынешняя жена бизнесмена Игоря Вдовина «набивается» в родственники к ее дочери Ариадне, называя себя ее мачехой. Бывшая прима-балерина Большого театра заявила, что Елена Николаева не может рассчитывать на этот статус ни при каком условии.

«Я жива. Мачеха — это когда мама умирает», - заявила Анастасия Волочкова.

Также балерина уверена, что жена Игоря Вдовина завидует ее дочери Ариадне, так как сама хотела бы почувствовать себя невестой. Волочкова дала понять, что у ее дочери будет две свадьбы: одна в Москве, другая в Санкт-Петербурге. И основное торжество состоится в Питере. Домыслы Елены Николаевой о том, что Ариадна не хочет такую изысканную свадьбу, балерина назвала фантазиями и весенним обострением.

«Когда в данную ситуацию лезет какая-то непонятная тетя, не имеющая никакого отношения к Ариадне, я испытываю недоумение. Это абсурд», - приводит Voice слова Анастасии Волочковой.

Балерина подметила, что свадьба ее дочери Ариадны состоится 26 апреля в особняке Мясникова, в тронном зале, в Санкт-Петербурге, а вечеринка в Москве будет простой формальностью для родственников, которых Анастасия Волочкова сравнила с «цыганским табором».