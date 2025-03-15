Волочкова — о жене Вдовина: «Я жива. Мачеха — это когда мама умирает»

Анастасия Волочкова высказала свое недовольство тем, что нынешняя жена бизнесмена Игоря Вдовина «набивается» в родственники к ее дочери Ариадне, называя себя ее мачехой. Бывшая прима-балерина Большого театра заявила, что Елена Николаева не может рассчитывать на этот статус ни при каком условии.
Также балерина уверена, что жена Игоря Вдовина завидует ее дочери Ариадне, так как сама хотела бы почувствовать себя невестой. Волочкова дала понять, что у ее дочери будет две свадьбы: одна в Москве, другая в Санкт-Петербурге. И основное торжество состоится в Питере. Домыслы Елены Николаевой о том, что Ариадна не хочет такую изысканную свадьбу, балерина назвала фантазиями и весенним обострением.
«Когда в данную ситуацию лезет какая-то непонятная тетя, не имеющая никакого отношения к Ариадне, я испытываю недоумение. Это абсурд», - приводит Voice слова Анастасии Волочковой.
Балерина подметила, что свадьба ее дочери Ариадны состоится 26 апреля в особняке Мясникова, в тронном зале, в Санкт-Петербурге, а вечеринка в Москве будет простой формальностью для родственников, которых Анастасия Волочкова сравнила с «цыганским табором».