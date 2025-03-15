Волочкова высказалась о московской свадьбе дочки: «Там же цыганский табор целый»

Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о том, что ее дочка Ариадна будет дважды справлять свадьбы. Одно торжество состоится в Москве, а второе в Санкт-Петербурге. На каждый из праздников будут приглашены свои гости.

Бывшая прима-балерина Большого театра дала понять, что свадьба в Москве — это простая формальность. По словам Волочковой, дочка сказала ей, что торжество в столице нужно только для проформы. По сути, это будет праздник с чужими ей людьми. Свадьбу в Москве Анастасия Волочкова считает простой формальностью. А вот вечеринка в Питере, по мнению балерины, станет грандиозным событием и основным торжеством. Анастасия Волочкова довольна, что дочка захотела сыграть свадьбу в мамином стиле.

«Там же цыганский табор целый — бабушки, братья, сестры, племянники», - приводит Voice слова Анастасии Волочковой.

Примечательно, что мачеха Ариадны телеведущая Елена Николаева придерживается другого мнения, считая, что ее падчерица не стремится к подобной помпезности и далека от того мира, который близок ее матери.