Отдыхает у моря: вместо Елены Блиновской в колонию отправится ее двойник?

«Елена Блиновская на свободе», — такова теперь новая теория заговора в TikToк.

Поводом для таких предположений стали появившиеся в интернете видеоролики, на которых, по мнению некоторых пользователей, запечатлена Елена Блиновская. Якобы блогерша не сидит сейчас в СИЗО, ожидая отправки в колонию и заламывая руки, страдает об оставшихся на свободе детях, а наслаждается морем. А дальше информация разнится. Одни утверждают, что Елена Блиновская находится в Дубае,другие, что она чиллит в Греции, третьим же кажется, что Блиновская находится в Турции.

Неравнодушные пользователи интернета сделали вывод, что вместо Елены Блиновской в СИЗО находится ее двойник, некая женщина из Читы, которая очень похожа на «королеву марафонов».

Информация о пребывании Елены Блиновской за границей, а не в заключении, вносит дополнительную путаницу в ситуацию.



Юристы комментируют эту ситуацию, подчеркивая высокую степень риска подобных действий. Если предположение о подмене действительно верно, то ответственность за подобное преступление лежит не только на организаторах, но и на предполагаемом двойнике, который якобы незаконно находится в СИЗО. Подмена личности в условиях следствия — серьезнейшее правонарушение, которое влечет за собой серьезные последствия.



Необходимо подчеркнуть, что пока нет никаких официальных подтверждений ни о пребывании Елены Блиновской за границей, ни о факте подмены. Все утверждения основаны лишь на предположениях и видеозаписях, нуждающихся в независимой проверке.



В ожидании официальных комментариев и подтверждения фактов, ситуация остается неоднозначной и требует дальнейшего разбирательства.

Напомним, в начале марта суд пригооворил гуру марафонов Елену Блиновскую к пяти годам колонии за неуплату налогов и отмывание денег. Она стала первой блогершей наказанной за подобные деяния.