Виктор Сухоруков перенес два инфаркта и операцию на сердце

Известный российский актер, 73-летний Виктор Сухоруков 3 марта перенес серьезную операцию на сердце в одной из московских клиник. Врачи диагностировали у актера острый инфаркт миокарда. По словам Виктора Сухорукова, хирургическое вмешательство прошло успешно, и сейчас он находится на этапе реабилитации.

«Грандиозные врачи, грандиозные!» — делится впечатлениями актер о медицинском персонале клиники с MK.RU.

Несмотря на то, что во время операции выяснилось, что это уже второй инфаркт в его жизни (первый произошел в 2008 году), состояние артиста оценивается как хорошее.

На данный момент Виктор Сухоруков носит на груди бандаж, а его аппетит находится в норме. Однако из-за восстановительного периода актеру пришлось отменить все запланированные выступления в марте.

«Надеюсь, что все наладится. И Бог есть», — с оптимизмом говорит актер, демонстрируя свой привычный сильный характер и веру в лучшее.

Поклонники творчества Виктора Сухорукова желают своему любимому артисту скорейшего выздоровления и возвращения на сцену в полной форме.