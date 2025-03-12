Эмир Кустурица заявил, что Юра Борисов сыграл в «Аноре» лучше остальных актеров

Эмир Кустурица заявил, что, несмотря на небольшую роль (всего 10-15 минут экранного времени), Юра Борисов превзошел остальных актеров, продемонстрировав искренность и глубину эмоций.



«В «Аноре» он был 10-15 минут, но сыграл лучше, чем все остальные. Почему? Потому что в нем есть искренняя эмоция, которую можно почувствовать, увидеть», — отметил Кустурица.



Этот восторженный отзыв от известного режиссера стал еще одной вехой в уже заметной актерской карьере Юры Борисова. Кустурица не только оценил игру актера в «Аноре», но и отметил огромный потенциал молодого исполнителя, назвав его одним из лучших актеров мира.

«Такой молодой актер, и такой огромный потенциал у него», — подчеркнул режиссер.

Примечательно, что восторженные слова Кустурицы не остались без последствий. Он подтвердил участие Юры Борисова в съемках своего нового фильма «Как я не снял «Преступление и наказание». В картине Юра Борисов сыграет главную роль молодого режиссера, что еще больше подчеркивает доверие и признание таланта актера со стороны одного из самых значимых кинематографистов Европы.



Высокая оценка Эмира Кустурицы, мастера кино с богатым опытом и известным критическим взглядом, свидетельствует о значимости и перспективности Юры Борисова в современном российском кино. В ближайшее время, с выходом нового фильма Кустурицы, мы, несомненно, увидим, как этот молодой талант проявит себя в более масштабной роли.

Напомним, Юра Борисов был номинирован на Оскар за роль второго плана в фильме «Анора». Увы, статуэтка ему на этот раз не досталась. Но сама картина, в которой снимались российские актеры, стала настоящим триумфатором 97-й церемонии Оскара, получив несколько статуэток в разных номинациях.

По материалам ТАСС