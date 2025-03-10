Алсу объяснила, почему не подписала брачный договор с Яном Абрамовым: «Я выходила замуж один раз и навсегда»

Алсу стала героиней очередного выпуска популярного развлекательного проекта «Шоу Воли». Центральной темой беседы оказался ее недавний развод с предпринимателем Яном Абрамовым. Во время разговора певица поделилась своими мыслями о расставании, которое произошло около полугода назад.
Кроме того, поп-дива с юмором прокомментировала свое новое семейное положение, назвав себя «разведенкой с прицепом». Этим она подчеркнула, что, несмотря на развод, у нее остались дети, которых она воспитывает одна. Павел Воля, известный своим остроумием, тут же добавил, что наличие большого количества детей делает ситуацию похожей на «автопоезд». Этот обмен репликами продемонстрировал легкость, с которой Алсу воспринимает сложившуюся жизненную ситуацию, сохраняя чувство юмора и оптимизм.
Алсу с дочками Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем. Фото: соцсети
Алсу отметила, что расставание оказалось непростым процессом, и призналась, что, возможно, брачный договор мог бы значительно облегчить эту процедуру. Однако в момент заключения брака мысли о таком документе не возникали, поскольку Алсу верила, что выходит замуж один раз и навсегда.
Артистка выразила убеждение, что развод стал началом новой главы в ее жизни, открыв перед ней двери во «вторую жизнь». Говоря о причинах разрыва отношений, Алсу честно признала свою долю вины, подчеркнув, что попытки избегать конфликтов и замалчивать проблемы привели лишь к усугублению ситуации. Она также подчеркнула значимость открытого диалога между партнерами как основы счастливого брака.
«Я никогда не думала, что это со мной произойдет. Я выходила замуж один раз и навсегда», - призналась Алсу.
Делясь опытом с женщинами, переживающими аналогичные трудности, Алсу посоветовала уделить время процессу принятия произошедшего, позволить себе пройти через эмоции и найти новые увлечения. Сама певица активно занимается работой, уделяет много внимания детям и находит время для общения с друзьями и путешествий. Несмотря на отсутствие явных хобби, кроме конного спорта, Алсу акцентирует внимание на важности саморазвития и поиска новых интересов в процессе преодоления сложных жизненных этапов.
Этот откровенный разговор позволил глубже взглянуть на личную жизнь певицы и получить ценные советы от женщины, прошедшей через нелегкий жизненный опыт.