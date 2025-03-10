Алсу объяснила, почему не подписала брачный договор с Яном Абрамовым: «Я выходила замуж один раз и навсегда»

Алсу отметила, что расставание оказалось непростым процессом, и призналась, что, возможно, брачный договор мог бы значительно облегчить эту процедуру. Однако в момент заключения брака мысли о таком документе не возникали, поскольку Алсу верила, что выходит замуж один раз и навсегда.

Артистка выразила убеждение, что развод стал началом новой главы в ее жизни, открыв перед ней двери во «вторую жизнь». Говоря о причинах разрыва отношений, Алсу честно признала свою долю вины, подчеркнув, что попытки избегать конфликтов и замалчивать проблемы привели лишь к усугублению ситуации. Она также подчеркнула значимость открытого диалога между партнерами как основы счастливого брака.

«Я никогда не думала, что это со мной произойдет. Я выходила замуж один раз и навсегда», - призналась Алсу.

Делясь опытом с женщинами, переживающими аналогичные трудности, Алсу посоветовала уделить время процессу принятия произошедшего, позволить себе пройти через эмоции и найти новые увлечения. Сама певица активно занимается работой, уделяет много внимания детям и находит время для общения с друзьями и путешествий. Несмотря на отсутствие явных хобби, кроме конного спорта, Алсу акцентирует внимание на важности саморазвития и поиска новых интересов в процессе преодоления сложных жизненных этапов.

Этот откровенный разговор позволил глубже взглянуть на личную жизнь певицы и получить ценные советы от женщины, прошедшей через нелегкий жизненный опыт.