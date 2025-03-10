Кушанашвили высказал свое отношение к Бузовой: «Дразнит людей, эпатирует их, и все»

Отар Кушанашвили, известный шоумен, телеведущий и журналист, дал интервью на YouTube-канале «Прудько среди своих», где высказался о популярной певице Ольге Бузовой. В ходе беседы он удивил многих, рассказывая свое мнение об этой известной личности.

По словам Кушанашвили, он устал от того, что многие ждут от него негативной реакции на Бузову, хотя на самом деле его отношение к ней совсем другое. Он признался, что Ольга — это обычная русская девушка, прошедшая через трудности жизни и выбравшая путь певицы. Однако она вызывает интерес у публики благодаря своим провокационным поступкам и острым высказываниям, что привлекает внимание общества.

«Почему-то именно у меня, думая, что я априори буду ругать. А я неожиданно тебе скажу! Она живет… Вот девочка, жившая жизнь простой русской девочки, назвавшейся еще и певицей. И дразнит людей, эпатирует их, и все. Это же глубоко одинокий человек», — отметил телеведущий.

Тем не менее, телеведущий заметил, что за этими резкими выходками скрывается глубокое одиночество. По его мнению, даже несмотря на кажущуюся популярность и успех, певица остается одинокой. Кушанашвили объяснил, что Бузова делает все возможное, чтобы привлечь к себе внимание и достичь всеобщей известности, часто действуя нарочито вызывающе. Но он выразил сомнения в том, что такой подход действительно помогает ей обрести настоящую славу.

Кроме того, Кушанашвили подчеркнул, что он высоко оценивает трудолюбие Ольги. Он уверен, что она занимает первое место в мире по этому показателю. Тем не менее, шоумен предостерегает, что такая интенсивная работа может привести к эмоциональному выгоранию, и задается вопросом, кто сможет поддержать ее в трудную минуту.

В заключение своего монолога, Кушанашвили трогательно добавил, что, возможно, единственным человеком, который искренне заботится о судьбе Бузовой, является он сам.