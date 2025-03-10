В костюме Цыпленка на шоу «Маска» выступал Александр Ревва

По традиции, перед тем, как участник шоу снимет маску, члены жюри озвучили свои версии того, кто же может под ней прятаться. Судьи предположили, что в Маске Цыпленка могли выступать Родион Газманов, Хабиб, Анатолий Вассерман, Егор Крид, Егор Шип, Олег Майами.

Но все эти версии оказались несостоятельными. Когда Цыпленок разоблачился, на сцене предстал сиящий Александр Ревва. Он дал понять, что совершенно не разочарован тем, что он выбывает из шоу.