В костюме Цыпленка на шоу «Маска» выступал Александр Ревва

Кандидатами на вылет в финале пятого выпуска шоу «Маска» оказались Богомол и Цыпленок. Последнее слово было за председателем судейской коллегии проекта, поп-королем Филиппом Киркоровым.
Он напомнил о том, что программа вышла в эфир 9 марта, сразу после праздника, Международного женского дня. А значит, выбор кандидата на разоблачение очень прост и логичен.
«Давай, уступи место, потому что ты мужчина», — обратился Филипп Киркоров к Цыпленку.
Богомол и Цыпленок с ведущим шоу «Маска» Вячеславом Макаровым. Фото: кадр программы
По традиции, перед тем, как участник шоу снимет маску, члены жюри озвучили свои версии того, кто же может под ней прятаться. Судьи предположили, что в Маске Цыпленка могли выступать Родион Газманов, Хабиб, Анатолий Вассерман, Егор Крид, Егор Шип, Олег Майами.
Но все эти версии оказались несостоятельными. Когда Цыпленок разоблачился, на сцене предстал сиящий Александр Ревва. Он дал понять, что совершенно не разочарован тем, что он выбывает из шоу.
Александр Ревва — Цыпленок на шоу шоу «Маска». Фото: кадр программы
«Либо сегодня, либо в финале я должен был снять маску, — сказал Александр Ревва со сцены. — Именно 8 марта 16 лет назад «родился» Артур Пирожков. Так привык к этому образу. Сейчас пойду куры-гриль рекламировать».