75-летняя Пугачева собрала всю семью в особняке в Израиле на 8 Марта

Максим Галкин*, популярный шоумен и супруг Аллы Пугачевой, опубликовал новое семейное фото в своем микроблоге, собрав вокруг себя всех членов семьи в израильском доме. Фото показывает счастливую семью, наслаждающуюся обществом друг друга.

Пугачева выбрала для встречи с близкими стильный образ — цветочный сарафан и серебристые туфли. Ее 11-летняя дочь Лиза предстала в элегантном мини-платье, дополненном белыми босоножками и светлым жакетом, волосы девочки свободно ниспадают красивыми локонами. Сын Гарри, также достигший возраста 11 лет, заметно вырос и производит впечатление взрослого молодого человека. Сам Максим Галкин* выбрал непринужденный стиль — светлые шорты, простая футболка и удобные кеды.