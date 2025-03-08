Брухунова отказалась комментировать новость о Петросяне в реанимации

Новость о госпитализации известного российского юмориста Евгения Петросяна широко освещается в СМИ, вызывая беспокойство среди его поклонников. Согласно информации телеканала «Рен-ТВ», 79-летний артист был доставлен в одну из московских больниц с желудочно-кишечным кровотечением. В настоящий момент, как пишет kp.ru, Петросян находится в реанимации, и его состояние оценивается как тяжелое. Детали происшествия пока не раскрываются.

Уточняется, что медицинский персонал прилагает все усилия, чтобы стабилизировать состояние Евгения Петросяна перед операцией. Врачи стремятся обеспечить необходимую подготовку пациента к хирургическому вмешательству, чтобы минимизировать риски и улучшить прогноз лечения.

Сообщается, что Петросяна доставили в медицинское учреждение прямо из его квартиры, куда прибыла скорая помощь. Однако до сих пор нет официальных комментариев от его жены, Татьяны Брухуновой, что усиливает интерес публики к этому событию.

«Супруга юмориста Татьяна Брухунова в разговоре с SHOT отказалась давать комментарии», - сообщается в публикации Telegram-канала .

Стоит отметить, что совсем недавно Евгений Петросян отдыхал вместе с семьей на Мальдивах. Во время отпуска он выглядел бодро и не жаловался на проблемы со здоровьем. Артист даже делился планами относительно предстоящих выступлений и концертов после возвращения домой.

Поклонники Петросяна находятся в ожидании новостей о его состоянии и надеются, что его близкие скоро предоставят дополнительную информацию.