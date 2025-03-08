Холдинг телеведущей Юлии Высоцкой опроверг продажу бизнеса «Едим дома» в России

В пятницу, 7 марта, появились слухи о том, что популярная телеведущая и актриса Юлия Высоцкая якобы продала свой бизнес, связанный с проектом «Едим дома», в связи с финансовыми трудностями. Эти сведения были опубликованы несколькими Telegram-каналами, где утверждали, что Высоцкая отказалась от дальнейшего ведения бизнеса, поскольку он перестал приносить доход.

Однако пиар-служба холдинга, принадлежащего Юлии Высоцкой, опровергла эту информацию, сообщив, что ведущая продолжает развивать свой бизнес в России. Бренд «Едим дома» включает в себя не только одноименную передачу на телевидении, но и сеть кулинарных студий, кафе и магазинов, а также производство различных продуктов питания.

Высоцкая активно работает над расширением своей предпринимательской деятельности: запланированы новые открытия кулинарных студий в Москве, а также первая студия в Санкт-Петербурге. Что касается телевизионной программы «Едим дома!», она продолжает выходить на канале НТВ, оставаясь одной из самых популярных передач на российском телевидении.

Представители холдинга подчеркнули, что утверждения о продаже бизнеса являются ложью и вводят общественность в заблуждение. Они заявили, что готовы обратиться в суд для защиты деловой репутации, если ситуация потребует таких действий.