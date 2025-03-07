Алла Пугачева отчитала журналистку НТВ на Кипре: «Я патриотка, а ты нахалка!»

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева не смогла сдержать эмоций, увидев камеру.

Съемочная группа НТВ встретила Аллу Пугачеву в Лимассоле. Звезда прогуливалась по берегу моря и выглядела вполне умиротворенной и расслабленной.

Только вот отвечала на вопросы журналистов Алла Пугачева довольно язвительно.

«Вам нравится в Лимассоле?» — поинтересовалась у звезды корреспондент НТВ.

«Очень нравится», — заглядывая в камеру сказала Алла Пугачева.

Алла Пугачева на Кипре. Фото: стоп-кадр видео НТВ

Примадонна всем своим видом давала понять, что собеседница ей явно неприятна. Держать себя в руках Алла Пугачева не стала. Она дала волю эмоциям и обругала и представителя прессы, и еще кое-кого.

«Вы тупые, нахальные», — возмущенно сказала Алла Пугачева.

Позже Примадонна перешла и на личности, набросившись уже на свою визави.

«Я патриотка, а ты нахалка», — добавила Алла Борисовна.

Полную версию этого диалога можно будет увидеть в эфире НТВ.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию три года назад. Сначала Примадонна жила в Израиле, а позже перебралась на Кипр, где более безопасно.

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