Алла Пугачева отчитала журналистку НТВ на Кипре: «Я патриотка, а ты нахалка!»

Примадонна всем своим видом давала понять, что собеседница ей явно неприятна. Держать себя в руках Алла Пугачева не стала. Она дала волю эмоциям и обругала и представителя прессы, и еще кое-кого.

«Вы тупые, нахальные», — возмущенно сказала Алла Пугачева.

Позже Примадонна перешла и на личности, набросившись уже на свою визави.

«Я патриотка, а ты нахалка», — добавила Алла Борисовна.

Полную версию этого диалога можно будет увидеть в эфире НТВ.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию три года назад. Сначала Примадонна жила в Израиле, а позже перебралась на Кипр, где более безопасно.