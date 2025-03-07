Алла Пугачева отчитала журналистку НТВ на Кипре: «Я патриотка, а ты нахалка!»

Съемочная группа НТВ встретила Аллу Пугачеву в Лимассоле. Звезда прогуливалась по берегу моря и выглядела вполне умиротворенной и расслабленной.
Только вот отвечала на вопросы журналистов Алла Пугачева довольно язвительно.
«Вам нравится в Лимассоле?» — поинтересовалась у звезды корреспондент НТВ.
«Очень нравится», — заглядывая в камеру сказала Алла Пугачева.
Алла Пугачева на Кипре. Фото: стоп-кадр видео НТВ
Примадонна всем своим видом давала понять, что собеседница ей явно неприятна. Держать себя в руках Алла Пугачева не стала. Она дала волю эмоциям и обругала и представителя прессы, и еще кое-кого.
«Вы тупые, нахальные», — возмущенно сказала Алла Пугачева.
Позже Примадонна перешла и на личности, набросившись уже на свою визави.
«Я патриотка, а ты нахалка», — добавила Алла Борисовна.
Полную версию этого диалога можно будет увидеть в эфире НТВ.
Напомним, Алла Пугачева покинула Россию три года назад. Сначала Примадонна жила в Израиле, а позже перебралась на Кипр, где более безопасно.