Михаил Звездинский отмечает 80-летие в круизе по Карибскому морю

Вместо торжественных приемов и пышных празднеств, он наслаждается морским круизом по Карибскому морю. Как рассказал сам Михаил Звездинский, он в данный момент активно ищет сокровища Джека Воробья, добавив ироничную нотку в свой рассказ.



«В последнее время дни рождения я, можно сказать, и не устраиваю. На семьдесят и семьдесят пять лет что-то делал, но в основном стараюсь путешествовать. Это для меня большая радость», — поделился Михаил Звездинский в беседе с MK.RU.

Он отметил, что для него сейчас особенно важно восстановить силы после перенесенных операций, а путешествие по экзотическим островам как нельзя лучше отвечает этим потребностям.



Михаил Звездинский также коснулся своего непростого прошлого. Он напомнил о периоде, когда был «изолирован от всего мира как диссидент, антисоветчик и враг народа». Сейчас же, по его словам, он счастливо проводит время со своей любимой женой Нонной, наслаждаясь заслуженным отдыхом и путешествиями.