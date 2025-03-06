Илья Авербух получил 50 штрафов за этот год на своем Range Rover Sport

Как выяснилось, прославленный фигурист, создатель ледовых шоу, примерный семьянин и любящий муж актрисы Лизы Арзамасовой Илья Авербух является злостным нарушителем правил дорожного движения.

Илья Авербух обожает высокие скорости. Когда спортсмен садится за руль своего Range Rover Sport, он словно забывает о необходимости соблюдать ПДД.

Так, только за 64 дня этого года Илья Авербух успел получить почти 50 штрафов и заплатил порядка 55 тысяч рублей.

Илья Авербух часто превышает скорость, игнорирует разметку на дороге и забывает оплатить парковки.

Только в первый день весны Илья Авербух пять раз попадался на превышении скорости. Вероятно, у фигуриста очень много дел, и он просто боится не успеть.

По материалам телеграм-канала SHOT