Водонаева похвалила естественную красоту жены Борисова на «Оскаре»: «Гордость за Юру»

Российская телеведущая Алена Водонаева прокомментировала внешний вид Анны Шевчук, жены и коллеги актера Юрия Борисова, на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. В своем Telegram-канале она похвалила наряд Шевчук, назвав его красивым и элегантным, а саму Анну охарактеризовала как интересную и характерную личность.

«Гордость за Юру», - подметила Алена Водонаева, дав понять, что осталась довольна тем, как выглядела на «Оскаре» эта яркая пара.

Водонаева выразила восхищение вкусом Юрия Борисова, который привел на красную дорожку «фирменную» уникальную русскую женщину, и подчеркнула, что испытывает гордость как за самого актера, так и за его семью. В то же время она сравнила Шевчук с женами некоторых современных рэперов, отметив, что последние зачастую выбирают синтетические платья и выглядят неестественно.

«Неуместно, но скажу. Хорошо, что это Борисов, а не какой-нибудь русский рэпер с губастой женой-фастфудом», - заметила она.

Ранее Алена Водонаева уже высказывалась о стиле известных персон, раскритиковав любовь некоторых певиц к балахонам. Телеведущая не раз вступала в полемику с другими знаменитостями. Однако сумела сдружиться с Викторией Боней, они даже познакомили между собой своих детей. У Вики есть дочка Анджелина Летиция, а у Алены — сын Богдан. Они также подружились.