Анна Семенович получила на 45-летие браслет из белого золота с бриллиантом, который стоит более 3 млн рублей

Популярная российская певица Анна Семенович поделилась с поклонниками трогательным видео, запечатлевшим море цветов и подарков, которые она получила на свой день рождения. Одним из наиболее запоминающихся подарков стал элегантный браслет Bvlgari Serpenti, выполненный в форме змеи, который ей преподнес ее возлюбленный, бизнесмен Денис Шреер.

Этот изысканный аксессуар изготовлен из высококачественного 18-каратного белого золота и инкрустирован сверкающим бриллиантовым паве. Согласно оценкам экспертов, стоимость данного ювелирного шедевра превышает отметку в 3 миллиона рублей.