Анна Семенович получила на 45-летие браслет из белого золота с бриллиантом, который стоит более 3 млн рублей

Популярная российская певица Анна Семенович поделилась с поклонниками трогательным видео, запечатлевшим море цветов и подарков, которые она получила на свой день рождения. Одним из наиболее запоминающихся подарков стал элегантный браслет Bvlgari Serpenti, выполненный в форме змеи, который ей преподнес ее возлюбленный, бизнесмен Денис Шреер.
Этот изысканный аксессуар изготовлен из высококачественного 18-каратного белого золота и инкрустирован сверкающим бриллиантовым паве. Согласно оценкам экспертов, стоимость данного ювелирного шедевра превышает отметку в 3 миллиона рублей.
Жених Анны Семенович Денис спел для нее песню. Фото: соцсети
Как сообщают средства массовой информации, помимо дорогостоящего подарка, Денис также позаботился о финансовой стороне празднования дня рождения Анны, взяв на себя все организационные расходы. Стоит отметить, что ранее ходили слухи о возможном предложении руки и сердца в честь этого знаменательного события, однако, судя по всему, этого не произошло.