Зепюр Брутян ждет дома падчерицу Мию, чтобы отметить ее день рождения: «Все остальное — при встрече»

Зепюр Брутян, жена Павла Прилучного, тепло поздравила его дочь Мию с днем рождения в социальных сетях. Она пожелала девочке исполнения всех ее мечтаний и выразила готовность обсудить остальные пожелания при личной встрече. Зепюр также поделилась фотографией, на которой она и Мия слегка улыбаются в камеру.

«Happy Birthday! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся. Все остальное — при встрече», - отметила Зепюр Брутян.

Возлюбленная «мажора» дала понять, что готова устроить мини-праздник для падчерицы, она уже приготовила для нее подарки вместе с пасынком Тимофеем.

Павел Прилучный поздравил дочь с 9-летием более сдержанно, написав в своем микроблоге: «С днем рождения, моя принцесса!»