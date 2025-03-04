Зепюр Брутян ждет дома падчерицу Мию, чтобы отметить ее день рождения: «Все остальное — при встрече»

Зепюр Брутян, жена Павла Прилучного, тепло поздравила его дочь Мию с днем рождения в социальных сетях. Она пожелала девочке исполнения всех ее мечтаний и выразила готовность обсудить остальные пожелания при личной встрече. Зепюр также поделилась фотографией, на которой она и Мия слегка улыбаются в камеру.
«Happy Birthday! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся. Все остальное — при встрече», - отметила Зепюр Брутян.
Возлюбленная «мажора» дала понять, что готова устроить мини-праздник для падчерицы, она уже приготовила для нее подарки вместе с пасынком Тимофеем.
Павел Прилучный поздравил дочь с 9-летием более сдержанно, написав в своем микроблоге: «С днем рождения, моя принцесса!»
Зепюр Брутян с падчерицей Мией. Фото: соцсети
Агата Муцениеце, мать Мии, организовала для дочери несколько приятных сюрпризов. Она украсила комнату воздушными шарами и заказала юмористическое поздравление на радио, которое было зачитано диджеями. Агата отметила, что поздравление получилось отличным и вызвало у всех смех.
Что касается брата Мии, Тимофея, информация о его поздравлениях отсутствует. Известно, что у мальчика непростые отношения с матерью. Несколько месяцев назад он отписался от нее в социальных сетях, а недавно неожиданно столкнулся с Агатой в магазине. Разговор оставил неприятный след у Муцениеце.