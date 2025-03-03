Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

В Москве вынесен приговор одному из самых известных блогеров России Елене Блиновской, создательнице популярных марафонов личностного роста. «Королева марафонов» приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

Суд взыскал с Елены Блиновской 587 миллионов рублей. Также ей запрещено заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет. После оглашения приговора «королева марафонов» отвернулась от журналистов.

Елену Блиновскую признали виновной по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По данным следствия, с 2019 по 2021 год блогерша уклонилась от уплаты налогов на сумму более миллиарда рублей. Для сокрытия доходов она использовала схему дробления бизнеса, что позволило занизить налогооблагаемую базу.

История получила широкий общественный резонанс после задержания Блиновской в мае 2023 года. Блогершу поймали при попытке пересечения границы с Белоруссией в Смоленской области. На последнем судебном заседании подсудимая отказалась от последнего слова, что вызвало немало обсуждений среди публики и СМИ.

В рамках расследования дела был наложен арест на имущество семьи Блиновских на сумму не менее миллиарда рублей. Под арест попала недвижимость, расположенная в разных регионах России, а также автомобили. Кроме того, были заблокированы 11 банковских счетов самой Елены и 33 счета ее мужа Алексея на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.

Дело Блиновской стало одним из самых громких налоговых дел в России за последние годы, показав серьезность намерений властей в борьбе с налоговыми правонарушениями среди представителей инфобизнеса. Приговор блогерше может стать прецедентом для других предпринимателей, использующих сомнительные схемы оптимизации налогов в сфере онлайн-образования и персональных консультаций.

Защита Елены Блиновской имеет право обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.