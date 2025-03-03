Екатерина Стриженова вспомнила о съемках с Юрой Борисовым в фильме «У каждого своя война»

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров покорил престижную церемонию «Оскар», получив пять золотых статуэток, включая главную награду за лучший фильм.
Особого внимания заслуживает участие в проекте российских актеров, среди которых особенно выделяется Юра Борисов, номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. По словам актрисы Екатерины Стриженовой, которая знакома с Юрой Борисовым еще со съемок в картине «У каждого своя война», — это настоящий взлет в карьере.
«15 лет назад мы снимались вместе у Зиновия Ройзмана в картине «У каждого своя война», Юра был совсем мальчиком и играл шпану замоскворецкую. А сегодня он взлетел выше всех!» — написала в телеграм-канале Екатерина Стриженова.
В звездном составе «Анары» также приняли участие Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. На церемонии награждения сам Роберт Дауни-младший отметил выдающуюся работу Юры Борисова, что, безусловно, увидели миллионы зрителей по всему миру.
«Наш русский артист Юра Борисов номинирован на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана! Если вам кто-то из кинематографической братии скажет, что «никогда об этом не мечтал»- он соврет», — добавила Екатерина Стриженова.