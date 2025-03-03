Екатерина Стриженова вспомнила о съемках с Юрой Борисовым в фильме «У каждого своя война»

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров покорил престижную церемонию «Оскар», получив пять золотых статуэток, включая главную награду за лучший фильм.

Особого внимания заслуживает участие в проекте российских актеров, среди которых особенно выделяется Юра Борисов, номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. По словам актрисы Екатерины Стриженовой, которая знакома с Юрой Борисовым еще со съемок в картине «У каждого своя война», — это настоящий взлет в карьере.

«15 лет назад мы снимались вместе у Зиновия Ройзмана в картине «У каждого своя война», Юра был совсем мальчиком и играл шпану замоскворецкую. А сегодня он взлетел выше всех!» — написала в телеграм-канале Екатерина Стриженова.

В звездном составе «Анары» также приняли участие Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. На церемонии награждения сам Роберт Дауни-младший отметил выдающуюся работу Юры Борисова, что, безусловно, увидели миллионы зрителей по всему миру.