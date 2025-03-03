Филипп Киркоров «разрешил весну» в эфире НТВ

В минувшее воскресенье, 2 марта, в эфир НТВ вышел очередной выпуск самого засекреченного шоу — «Маска». Открыл его председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров.

Поп-король поддержал традицию своей бывшей супруги Аллы Пугачевой, которая, живя в России, устраивала в первое воскресенье марта праздник и «разрешила весну».

В эфире НТВ Филипп Киркоров провозгласил наступление самого прекрасного и ожидаемого всеми времени года.

«Весну разрешаю!» — произнес Филипп Киркоров.

Кстати, в этом выпуске шоу «Маска» была разоблачена Овечка. К удивлению судей, под ней скрывалась телеведущая Ксения Бородина. Как выяснилось, плюс ко всем своим талантам, она еще и обладает вполне незаурядными вокальными данными.

Напомним, накануне Алла Пугачева, которая сейчас живет на Кипре, вышла на связь с подписчиками микроблога и тоже разрешила приход весны. Алла Борисовна при этом была облачена в яркий желтый наряд, поскольку считает первое воскресенье весны Днем желтых цветов.