Галкин* показал новое фото Пугачевой в Израиле в честь Дня желтых цветов

Алла Пугачева в своем микроблоге обратилась к поклонникам в придуманный ею праздник — День желтых цветов, который она традиционно отмечает в первое воскресенье марта. Обычно, когда Примадонна еще жила в России, она приглашала друзей: композитора Игоря Резника, Алину Редель, которую двойняшки Гарри и Лиза считают своей бабушкой, Марину Юдашкину, композитора Игоря Николаева с женой Юлией Проскуряковой и других в замок Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь.

Там Алла Пугачева накрывала богатый стол, устраивая музыкальные вечера. Переехав в Израиль, певица стала отмечать День желтых цветов скромнее. Не забыл поздравить жену с ее праздником и шоумен Максим Галкин*. В своем микроблоге он показал свежее фото певицы, на котором она предстала в модной беретке и гладком парике с челкой. Алла Пугачева сидела на каменных ступенях своего дома в Израиле.