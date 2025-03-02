Номинированный на «Оскар» Юра Борисов раскрыл, как справляется с успехом «Аноры»: «У меня нет времени понять, что происходит»

Российский актер Юра Борисов поделился своими впечатлениями от внезапной популярности, которая пришла к нему после участия в фильме Шона Бэйкера «Анора». В интервью журналу Vanity Fair он признался, что еще не успел осознать весь масштаб своего успеха. Актер сравнил происходящее с поездкой на американских горках, подчеркнув, что в данный момент у него просто нет времени, чтобы переварить все случившееся. По словам Борисова, возможно, понимание придет позже, спустя несколько месяцев или даже лет.

«У меня нет времени, чтобы по-настоящему понять, что происходит. Не знаю, может, через пару месяцев или пару лет я пойму, что происходит, но сейчас это как американские горки», - отметил он.

Фильм «Анора» стал настоящим триумфом: он завоевал такие престижные награды, как «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале и две премии BAFTA, а также получил целых шесть номинаций на премию «Оскар». Если Борисову удастся завоевать золотую статуэтку киноакадемии, он станет первым российским актером после Михаила Барышникова, который был номинирован за фильм «Поворотный пункт» в 1977 году.

Недавно Борисов также принял участие в популярном британском шоу. Во время интервью ему задали вопрос о том, что актер планирует сделать с наградой, если выиграет «Оскар». Борисов ответил, что, как и другие свои награды, передаст статуэтку своей матери.

Кроме того, в ходе беседы актер затронул тему настоящей любви, сказав, что ее можно встретить даже в самом неожиданном месте, например, в туалете. Также он отметил, что среди фастфуда в России наибольшей популярностью пользуется шаверма.

Церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 2 марта, и Юра Борисов впервые вошел в список номинантов как российский актер. Его кандидатуру выдвинули в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за выдающееся исполнение роли в фильме «Анора».