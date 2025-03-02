Номинированный на «Оскар» Юра Борисов раскрыл, как справляется с успехом «Аноры»: «У меня нет времени понять, что происходит»

Юра Борисов с женой Анной Шевчук. Фото: Global Look Press

Родственники Юры Борисова подмечают, что он остается таким же скромным парнем, несмотря на успех за границей.

Российский актер Юра Борисов поделился своими впечатлениями от внезапной популярности, которая пришла к нему после участия в фильме Шона Бэйкера «Анора». В интервью журналу Vanity Fair он признался, что еще не успел осознать весь масштаб своего успеха. Актер сравнил происходящее с поездкой на американских горках, подчеркнув, что в данный момент у него просто нет времени, чтобы переварить все случившееся. По словам Борисова, возможно, понимание придет позже, спустя несколько месяцев или даже лет.

«У меня нет времени, чтобы по-настоящему понять, что происходит. Не знаю, может, через пару месяцев или пару лет я пойму, что происходит, но сейчас это как американские горки», - отметил он.

Фильм «Анора» стал настоящим триумфом: он завоевал такие престижные награды, как «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале и две премии BAFTA, а также получил целых шесть номинаций на премию «Оскар». Если Борисову удастся завоевать золотую статуэтку киноакадемии, он станет первым российским актером после Михаила Барышникова, который был номинирован за фильм «Поворотный пункт» в 1977 году.

Недавно Борисов также принял участие в популярном британском шоу. Во время интервью ему задали вопрос о том, что актер планирует сделать с наградой, если выиграет «Оскар». Борисов ответил, что, как и другие свои награды, передаст статуэтку своей матери.

Кроме того, в ходе беседы актер затронул тему настоящей любви, сказав, что ее можно встретить даже в самом неожиданном месте, например, в туалете. Также он отметил, что среди фастфуда в России наибольшей популярностью пользуется шаверма.

Церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 2 марта, и Юра Борисов впервые вошел в список номинантов как российский актер. Его кандидатуру выдвинули в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за выдающееся исполнение роли в фильме «Анора».

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