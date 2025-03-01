Сергей Соседов назвал примитивным номер Данко на шоу «Суперстар!»

В эту субботу, первого марта, в эфир НТВ вышел очередной выпуск пятого сезона шоу «Суперстар!». Открывал его исполнитель Данко. Он перепел песню Jazzdauren «Дарите женщинам цветы», которая считается одним из главных хитов 2024 года.

Во время выступления Данко станцевал лезгинку. Сидящая в жюри певица Люся Чеботина призналась, что впервые в жизни видит исполнителя, но потрясена его мастерством. Стоит отметить, что дамам в жюри, Люсе Чеботиной и Лере Кудрявцевой Данко в финале номера подарил цветы. Песня обязывает! Лера Кудрявцева тоже позитивно оценила выступление Данко.

А вот Сергей Соседов озвучил мнение, которое идет вразрез с восторгами женской половины жюри.

Он заявил, что и хит сомнительный, и номер пустоват.