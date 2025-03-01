Экс-генпрокурор России Скуратов считает, что шансы найти и осудить убийц Листьева есть

1 марта исполнилось 30 лет со дня убийства известного журналиста и телеведущего Владислава Листьева. Несмотря на то, что дело в настоящее время приостановлено, эксперты не теряют надежды на возможное привлечение виновных к ответственности.

По словам бывшего генерального прокурора России Юрия Скуратова, практика показывает, что даже «спящие» дела могут быть возобновлены благодаря новым обстоятельствам.

«Очень часто на материалы «забытого» дела выходят при расследовании других преступлений», — отметил Юрий Скуратов в беседе с kp.ru.

Существует вероятность, что новая информация может появиться из различных источников: от достоверных сообщений до результатов оперативной работы.

Важно отметить распространенное заблуждение о сроках давности по данному делу. В случае преступлений такой категории истечение срока давности может быть установлено исключительно судом. Это оставляет юридические возможности для возобновления расследования и привлечения виновных к ответственности.

Хотя в настоящее время расследование находится в неактивном состоянии, специалисты подчеркивают, что ситуация может измениться при появлении новых фактов или свидетельств.

«Еще не все потеряно, — сказал Юрий Скуратов. — Поэтому, если все же за это дело возьмутся, могут появиться все шансы для того, чтобы привлечь все же к уголовной ответственности и осудить лиц, которые это злодейское преступление совершили».

Он указал на то, что в подобных делах часто решающую роль играет непредвиденный поворот событий или случайная находка.

Таким образом, несмотря на прошедшие годы, юридическая возможность привлечения убийц Владислава Листьева к ответственности сохраняется. Остается надеяться, что новые обстоятельства помогут раскрыть это давнее преступление и добиться справедливости.