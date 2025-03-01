Юра Борисов озвучил свой самый главный страх перед церемонией вручения «Оскара»

В откровенном разговоре с американским комиком Амелией Димолденберг Юра Борисов рассказал о главном страхе, который испытывает в преддверии престижного мероприятия.

По словам актера, «Оскар» и предшествующие ему премии, на которые Юра Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме «Анора», — особые события в его жизни. Больше всего волнений и тревог у него вызывает и вызывала языковая составляющая.

Главной сложностью для актера стало постоянное переключение между языками.

«Больше нервов возникало из-за языка — приходится постоянно переводить все в голове», — поделился Юра Борисов.

Он отметил, что в такие моменты его мозг работает на пределе возможностей, иногда даже на 200% от обычной нагрузки.

Этот опыт показывает не только профессиональный рост российского актера, но и те вызовы, с которыми сталкиваются артисты при выходе на международную арену.

Несмотря на все сложности, этот опыт, несомненно, станет важной вехой в карьере актера Юры Борисова и поможет ему в будущих международных проектах.