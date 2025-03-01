Юра Борисов рассказал, как ради съемок «Аноры» подключал свои связи

Юра Борисов дал интервью комику Амелии Димолденберг. В частности, в нем он рассказал о своем вкладе в организацию съемок «Аноры» на Брайтон-Бич. По словам Юры Борисова, ему удалось задействовать все свои связи для согласования локаций в русском районе Нью-Йорка. Благодаря его усилиям, съемочная группа получила доступ ко всем необходимым местам для создания аутентичной атмосферы.

Юра Борисов оказался не только талантливым актером, но и человеком, который не боится рисковать. В интервью он признался, что получает особое удовольствие от катания на коньках, причем не столько от самого процесса, сколько от падений.

«Я мог бы показать, как катаюсь на льду, но, если честно, я люблю падать. Ведь не стоит бояться падать — это учит быть бесстрашным», — поделился актер своим необычным подходом к преодолению страха.

В копилке умений Юры Борисова также есть навыки управления мотоциклом и верховой езды. Актер не остановился на достигнутом и даже решился на прыжки с парашютом, правда, пока в компании с инструктором.

Говоря о перспективах, Юра Борисов намекнул на желание расширить свой актерский диапазон. «Надеюсь, когда-нибудь сыграть роль настоящего адреналинового парня», — поделился он своими творческими планами.