Юра Борисов заявил, что подарит статуэтку «Оскара» своей маме

В интервью комику Амелии Димолденберг Юра Борисов рассказал о съемках и о том, почему победа, если она придет, будет прежде всего посвящена его маме.



«Шон Бэйкер дал нам, актерам, полную свободу», — вспомнил Юра Борисов.

Он добавил, что актеры чувствовали себя частью повествования, а не просто исполнителями ролей.



Но настоящий акцент интервью был сделан на глубоком уважении и благодарности к матери.

«Только благодаря ей я смог всего достичь, — признался Юра Борисов — Я счастлив, что это происходит со мной и с моей семьей. Но эта победа, если она случится, важна для моей мамы».

Юра Борисов сделал невероятно трогательное заявление о том, что отдаст статуэтку «Оскара» своей маме. И добавил, что у его родительницы будут храниться все его награды.

Эта искренняя признательность к родному человеку тронула всех, кто услышал эти слова. И это еще раз подтверждает, что за каждой успешной историей стоит огромная поддержка и преданность близких людей.