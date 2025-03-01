Юра Борисов и Марк Эйдельштейн на съемках «Аноры» накормили всех блинами на Масленицу

Российско-американская команда, объединившись вокруг проекта, не только создала качественный продукт, но и обменивалась опытом и традициями.

Юра Борисов, 32-летний актер родом из подмосковного Реутова, и Марк Эйдельштейн, 23-летний уроженец Нижнего Новгорода, вместе со своей партнершей, Майки Мэдисон (25 лет), из Лос-Анджелеса, создали особый дух на съемочной площадке. Молодые люди по-настоящему «посвятили» Майки в традиции празднования Масленицы.



Актеры не только делились своими знаниями и опытом, но и продемонстрировали глубокое уважение к русской культуре. Майки Мэдисон, в эфире шоу Late Night with Seth Meyers, рассказала, что ее по-настоящему впечатлил опыт празднования Масленицы на съемочной площадке.

«Они испекли блины, и мы ели блины, — вспомнила Майки. — А потом Юра говорит: «Ладно, теперь надо сделать чучело, чтобы потом его сжечь».

Майки не стала долго размышлять, а просто последовала за Юрием и Марком.