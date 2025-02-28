Юрист Лосева оценила шансы сбившего женщину Буйнова избежать наказание

Известный певец Александр Буйнов стал участником дорожно-транспортного происшествия, сбив женщину на пешеходном переходе. По мнению адвоката Марии Лосевой, шансы артиста избежать ответственности минимальны.

«В данной ситуации Буйнов, исходя из буквы закона, вряд ли сможет договориться с пострадавшей полюбовно. Поскольку им все-таки было совершено преступление, предусмотренное статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметила Мария Лосева в беседе с MK.RU.

Ключевым фактором в данном деле является то, что инцидент произошел на пешеходном переходе. По закону, водитель обязан проявлять особую внимательность к пешеходам как на регулируемых, так и на нерегулируемых переходах.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от заключения судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья пострадавшей. Если женщине были причинены тяжкие телесные повреждения, дело будет возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ. В случае если повреждения будут квалифицированы как менее тяжкие или легкие, ответственность может ограничиться административным штрафом.

Адвокат подчеркивает, что возможность мирного урегулирования конфликта с потерпевшей крайне сомнительна, учитывая обстоятельства происшествия и требования законодательства.