Волосы черные, в полупрозрачном платье, на руках митенки из сетки: Галкин* показал повзрослевшую дочь Лизу в неожиданном образе

Шоумен Максим Галкин* поделился в микроблоге новым снимком дочери Лизы Галкиной. Младшая наследница Аллы Пугачевой предстала в кадре в неожиданном образе.
Лиза Галкина нарядилась для участия в карнавале в полностью черный наряд, копируя образ героини известного сериала, девочки по имени Уэнсдей.
Лиза предстала в черном полупрозрачном платье, лакированных ботинках и митенках на руках их сетчатой ткани. На голове у Лизы парик из темных волос. Милая блондинка Лиза превратилась в жгучую брюнетку.
Лиза Галкина в образе Уэнсдей. Фото: соцсети Максима Галкина*
В Сети тут же отметили, что Лиза Галкина заметно повзрослела и стала еще краше. Причем, девочке идут любые образы. Дочь Аллы Пугачевой одинаково хороша и со светлыми, и с темными волосами.
Интересно, что не так давно появлялась информация, что дети-близнецы Аллы Пугачевой учатся в Лондоне. Но судя по всему, сейчас Лиза Галкина вместе с родителями находится на Кипре. Ее фото было сделано в интерьерах квартиры звездной семьи. Возможно, в школе, где учатся Лиза и Гарри Галкин, сейчас каникулы.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Лиза Галкина. Фото: соцсети Максима Галкина*