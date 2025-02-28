Волосы черные, в полупрозрачном платье, на руках митенки из сетки: Галкин* показал повзрослевшую дочь Лизу в неожиданном образе

В Сети тут же отметили, что Лиза Галкина заметно повзрослела и стала еще краше. Причем, девочке идут любые образы. Дочь Аллы Пугачевой одинаково хороша и со светлыми, и с темными волосами.

Интересно, что не так давно появлялась информация, что дети-близнецы Аллы Пугачевой учатся в Лондоне. Но судя по всему, сейчас Лиза Галкина вместе с родителями находится на Кипре. Ее фото было сделано в интерьерах квартиры звездной семьи. Возможно, в школе, где учатся Лиза и Гарри Галкин, сейчас каникулы.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента