«Очень лучезарная, яркая, человек-душа»: Чумаков осыпал комплиментами Семенович — провоцирует Ковальчук?

Известный певец и телеведущий Алексей Чумаков на шоу телеканала «Россия» «Один в один» рассказал о ярких моментах, связанных с певицей Аней Семенович. В своем рассказе он особенно отметил её энергичность и харизматичность на сцене.

«Аня Семенович — очень лучезарная, яркая, человек-душа», — охарактеризовал Алексей Чумаков свою коллегу по шоу-бизнесу.

Он поделился забавным наблюдением о том, как Анна Семенович ведет себя во время выступлений.

«В момент, когда выходила танцовщица и начинала крутить бедрами, Аня не просто подходила и говорила: «Что? Ты тоже крутишь бедрами? Я тоже буду крутить бедрами!» Она бы сначала этими бедрами отпихивала других танцовщиц, которые были рядом с ней», — рассказал Алексей Чумаков.

Особенно запомнились Алексею Чумакову моменты, когда Анна Семенович взаимодействовала с его женой Юлей Ковальчук в группе «Блестящие». По словам Чумакова, Семенович не раз отпихивала хрупкую Ковальчук.