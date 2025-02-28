«Очень лучезарная, яркая, человек-душа»: Чумаков осыпал комплиментами Семенович — провоцирует Ковальчук?

Известный певец и телеведущий Алексей Чумаков на шоу телеканала «Россия» «Один в один» рассказал о ярких моментах, связанных с певицей Аней Семенович. В своем рассказе он особенно отметил её энергичность и харизматичность на сцене.
«Аня Семенович — очень лучезарная, яркая, человек-душа», — охарактеризовал Алексей Чумаков свою коллегу по шоу-бизнесу.
Он поделился забавным наблюдением о том, как Анна Семенович ведет себя во время выступлений.
«В момент, когда выходила танцовщица и начинала крутить бедрами, Аня не просто подходила и говорила: «Что? Ты тоже крутишь бедрами? Я тоже буду крутить бедрами!» Она бы сначала этими бедрами отпихивала других танцовщиц, которые были рядом с ней», — рассказал Алексей Чумаков.
Особенно запомнились Алексею Чумакову моменты, когда Анна Семенович взаимодействовала с его женой Юлей Ковальчук в группе «Блестящие». По словам Чумакова, Семенович не раз отпихивала хрупкую Ковальчук.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press
«Юля немножко поменьше, так она улетала, а потом под конец концерта приходила откуда-то, в пыли вся добиралась», — с юмором добавил Чумаков.
Все это Алексей Чумаков рассказал, оценивая выступление Надежды Ангарской на шоу «Один в один», которая на этот раз перевоплотилась в Анну Семенович. Этот номер вокалистки он назвал одним из лучших в рамках проекта телеканала «Россия».
Между тем, в Сети уже высказывались о том, что Алексей Чумаков своими рассказами и поведением словно пытается провоцировать Юлию Ковальчук на ревность.