Люся Чеботина порадовала пассажиров московского метро живым выступлением

Пассажиры столичной подземки стали свидетелями необычного музыкального события – популярная певица Люся Чеботина устроила импровизированный концерт в аванзале станции «Курская».
В рамках городского проекта #музыкавметро артистка исполнила свои самые известные композиции, включая «Лучшая подруга», «За бывшего» и «Плакал Голливуд». Особую изюминку концерту придало исполнение песни «Солнце Монако», которая вскоре появится в новом музыкальном фильме ТНТ.
«Для меня «Наша Russia» всегда была особенным шоу, и возможность стать его частью стала настоящим подарком. Работать с Михаилом Галустяном было невероятно весело, а новая версия «Солнце Монако» получилась действительно необычной и яркой», — поделилась Люся Чеботина своим энтузиазмом от участия в проекте.
Люся Чеботина порадовала поклонников. Фото: пресс-служба Московского метрополитена
В предстоящем телефильме зрители увидят забавную историю о том, как герои Михаила Галустяна и Гарика Мартиросяна — Жорик Вартанов и его оператор Рудик — берутся за создание клипа для Люси Чеботиной. Особую пикантность ситуации придает то, что «Солнце Монако» звучит в неожиданной кавказской обработке.
Кульминацией предпраздничной программы станет премьера полнометражного музыкального телефильма «Наша Russia. 8 марта», который выйдет на ТНТ 7 марта в 22:00. Зрителей ждет встреча с любимыми персонажами в исполнении Сергея Светлакова и Михаила Галустяна — от Снежанны Денисовны до Бородача. Компанию звездным юмористам составят признанные мэтры российской эстрады: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Стас Михайлов и Александр Серов.
Этот проект обещает стать необычным подарком для зрителей, объединив юмор, музыку и любимые персонажи в одном праздничном шоу.