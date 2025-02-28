Люся Чеботина порадовала пассажиров московского метро живым выступлением

В предстоящем телефильме зрители увидят забавную историю о том, как герои Михаила Галустяна и Гарика Мартиросяна — Жорик Вартанов и его оператор Рудик — берутся за создание клипа для Люси Чеботиной. Особую пикантность ситуации придает то, что «Солнце Монако» звучит в неожиданной кавказской обработке.

Кульминацией предпраздничной программы станет премьера полнометражного музыкального телефильма «Наша Russia. 8 марта», который выйдет на ТНТ 7 марта в 22:00. Зрителей ждет встреча с любимыми персонажами в исполнении Сергея Светлакова и Михаила Галустяна — от Снежанны Денисовны до Бородача. Компанию звездным юмористам составят признанные мэтры российской эстрады: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Стас Михайлов и Александр Серов.

Этот проект обещает стать необычным подарком для зрителей, объединив юмор, музыку и любимые персонажи в одном праздничном шоу.