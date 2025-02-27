Очень амбициозная, напористая: что еще говорила Ковальчук о Семенович, которая ее отпихивала

Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press

Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук не скрывала, что у нее были непростые отношения с коллегой по коллективу Анной Семенович.

По словам артистки, первые месяцы работы с новой участницей были весьма напряженными.

Основной причиной конфликта была амбициозность Анны Семенович, которая пришла в группу с четким намерением стать безоговорочным лидером.

«Она очень амбициозная, спортивно настроенная, целеустремленная, с определенной жизненной позицией. Анечка пришла к нам в коллектив с ощущением, что она сейчас должна стать лидером в этом коллективе. Только она и больше никто. Мы немного оторопели от такого напора», — рассказывала Юлия Ковальчук в одном из интервью.

Анна Семенович и Юлия Ковальчук во времена участия в группе «Блестящие». Фото: Global Look Press

В группе возникали серьезные разногласия, когда Анна Семенович настаивала на своем видении выступлений.

«У нас была пара таких разговоров, когда Аня требовала: «Нет, я здесь буду стоять», — делилась Юлия Ковальчук. При этом она отмечает, что старалась решать конфликты дипломатично, привлекая продюсеров коллектива для урегулирования споров.

Продюсеры группы проявили мудрость в разрешении ситуации, привлекая хореографа для поиска компромисса. Было найдено оригинальное решение: каждая участница группы получила возможность побыть в роли ведущей солистки. Такой подход быстро помог снизить накал страстей и наладить рабочие отношения в коллективе.

Сейчас, по словам Юлии Ковальчук, бывшие конфликты вспоминаются с улыбкой.

Напомним, на днях муж Юлии Ковальчук Алексей Чумаков рассказал, как Анна Семенович своими крутыми бедрами отпихивала на сцене его миниатюрную жену.

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