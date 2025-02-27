Очень амбициозная, напористая: что еще говорила Ковальчук о Семенович, которая ее отпихивала

В группе возникали серьезные разногласия, когда Анна Семенович настаивала на своем видении выступлений.

«У нас была пара таких разговоров, когда Аня требовала: «Нет, я здесь буду стоять», — делилась Юлия Ковальчук. При этом она отмечает, что старалась решать конфликты дипломатично, привлекая продюсеров коллектива для урегулирования споров.

Продюсеры группы проявили мудрость в разрешении ситуации, привлекая хореографа для поиска компромисса. Было найдено оригинальное решение: каждая участница группы получила возможность побыть в роли ведущей солистки. Такой подход быстро помог снизить накал страстей и наладить рабочие отношения в коллективе.

Сейчас, по словам Юлии Ковальчук, бывшие конфликты вспоминаются с улыбкой.

Напомним, на днях муж Юлии Ковальчук Алексей Чумаков рассказал, как Анна Семенович своими крутыми бедрами отпихивала на сцене его миниатюрную жену.