Очень амбициозная, напористая: что еще говорила Ковальчук о Семенович, которая ее отпихивала

По словам артистки, первые месяцы работы с новой участницей были весьма напряженными.
Основной причиной конфликта была амбициозность Анны Семенович, которая пришла в группу с четким намерением стать безоговорочным лидером.
«Она очень амбициозная, спортивно настроенная, целеустремленная, с определенной жизненной позицией. Анечка пришла к нам в коллектив с ощущением, что она сейчас должна стать лидером в этом коллективе. Только она и больше никто. Мы немного оторопели от такого напора», — рассказывала Юлия Ковальчук в одном из интервью.
Анна Семенович и Юлия Ковальчук во времена участия в группе «Блестящие». Фото: Global Look Press
В группе возникали серьезные разногласия, когда Анна Семенович настаивала на своем видении выступлений.
«У нас была пара таких разговоров, когда Аня требовала: «Нет, я здесь буду стоять», — делилась Юлия Ковальчук. При этом она отмечает, что старалась решать конфликты дипломатично, привлекая продюсеров коллектива для урегулирования споров.
Продюсеры группы проявили мудрость в разрешении ситуации, привлекая хореографа для поиска компромисса. Было найдено оригинальное решение: каждая участница группы получила возможность побыть в роли ведущей солистки. Такой подход быстро помог снизить накал страстей и наладить рабочие отношения в коллективе.
Сейчас, по словам Юлии Ковальчук, бывшие конфликты вспоминаются с улыбкой.
Напомним, на днях муж Юлии Ковальчук Алексей Чумаков рассказал, как Анна Семенович своими крутыми бедрами отпихивала на сцене его миниатюрную жену.